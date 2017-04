Een pas ontdekte pistoolgarnaal heeft felroze scharen en een gevoel voor drummen. De wetenschappers die het diertje hebben ontdekt vonden het leuk om de garnaal te vernoemen naar hun favoriete band: Pink Floyd.

De nieuwe pistoolgarnaal heet voluit Synalpheus pinkfloydi en leeft in de Caribische Zee voor de kust van Panama. Het is geinig dat een pistoolgarnaal is vernoemd naar een rockband, want het diertje kan een luide knal produceren met zijn scharen. De scharen kunnen zo snel dichtgeklapt worden, dat er een vacuümbel ontstaat. Deze vacuümbel is op een bepaald moment bijna net zo warm als het oppervlak van de zon, namelijk 5.000 graden Celsius. Deze bel implodeert vervolgens, wat ook wel cavitatie wordt genoemd. De knal is hard genoeg om vissen te verdoven en zelfs doden.

Benieuwd hoe dit klinkt? BBC heeft in het verleden een documentaire over pistoolgarnalen gemaakt.

Echte fans

De nieuwe garnaal is gevonden door wetenschappers Arthur Anker (Universidade Federal de Goiás), Kristin Hultgren (universiteit van Seattle) en Sammy De Grave (Oxford University). De Grave is al zijn hele leven fan van Pink Floyd. “De vondst van deze nieuwe garnaal was voor mij de perfecte gelegenheid om mijn favoriete band te eren”, aldus De Grave.

Ook Anker luistert regelmatig naar liedjes van de Britse band. “Als ik aan het werk ben, zet ik wel eens een nummer op van Pink Floyd. In de wetenschappelijke literatuur zijn mijn naam en deze band nu met elkaar verbonden.”

Umma Gumma

De heren van Pink Floyd schreven nooit een liedje over garnalen, maar andere dieren passeerden wel de revue. Op de LP-hoes van Atom Heart Mother uit 1970 staat een koe. Het conceptalbum Animals (1977) – mogelijk geïnspireerd door het boek Animal Farm – staan nummers als Pigs, Dogs en Sheep. Op het album Ummagumma staat wel het nummer ‘Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict’. Leuk weetje: biologen hebben een waterjuffer vernoemd naar dit album. De Ummagumma eindigde op de tiende plek in de lijst van meest interessante nieuwe diersoorten van 2015.