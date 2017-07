Wij mensen zijn gefascineerd door onze oorsprong. Waar zagen onze voorouders het levenslicht? Hoe zag onze evolutionaire geschiedenis eruit? En net zo nieuwsgierig zijn we naar de oorsprong van alles om ons heen. De evolutie van dieren, het ontstaan van ziekten, het zonnestelsel, het universum en ga zo maar door.

Het is dan ook geen wonder dat er intensief onderzoek wordt gedaan naar de oorsprong van alles wat we om ons heen zien. Het resulteert in een schat aan informatie die hoogleraar geofysica David Bercovici nu in zijn precies 200 pagina’s tellende boek ‘Het begin van alles‘ heeft samengevat. Bercovici neemt de lezer in het boek bij de hand en voert hem/haar mee naar de oorsprong van het universum, het zonnestelsel, de planeten, de continenten en het binnenste van de aarde, de oceanen, het leven en uiteindelijk de mens.

Een bijzonder knappe prestatie. Temeer omdat Bercovici erin slaagt om het bijzonder beknopt en begrijpelijk te houden, zonder veel aan de werkelijkheid af te doen. Natuurlijk kun je in 200 pagina’s niet heel diep ingaan op het ontstaan van wat Bercovici zelf “the greatest hits van het universum” noemt. Je moet het boekje dan ook meer zien als een nieuwsgierig makende inleiding die uitnodigt om hier nog veel meer over te weten te komen.

Daarmee is het boek een aanrader voor eenieder met een nieuwsgierige inslag, op zoek naar begrijpelijke antwoorden op ingewikkelde vragen, zoals ‘waarom is het leven op aarde zoals het is?’, ‘hoe is de zon ontstaan?’ en ‘waar komt cultuur vandaan?’. Bercovici heeft de antwoorden en gooit ze er in 200 fijne bladzijden uit. In theorie moet het dus mogelijk zijn de oorsprong van het alles nog deze zomervakantie, vanaf je zonnebedje te doorgronden. Waar wacht je nog op?