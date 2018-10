De focus ligt nu op het downloaden van de laatste data die de telescoop heeft verzameld.

Dat het einde nadert voor ruimtetelescoop Kepler is niet echt nieuw. Begin dit jaar maakte NASA al bekend dat de ruimtetelescoop bijna door zijn brandstof heen was en waarschijnlijk het einde van het jaar niet gaat halen. Wanneer het precies einde verhaal is, is niet met zekerheid te zeggen; NASA kan namelijk niet vaststellen hoeveel brandstof Kepler nog aan boord heeft.

Slaapstand

Toch lijkt het einde nu echt nabij. NASA laat in een kort persbericht weten dat de telescoop steeds meer moeite heeft om zich te focussen en daarom is besloten om de telescoop in slaapstand te zetten en eerst alle verzamelde data te downloaden. NASA wil namelijk niet het risico lopen dat Kepler straks opeens door zijn brandstof heen is en de laatste verzamelde gegevens voorgoed verloren gaan.

Waarneemrun no. 19

Kepler werd in augustus ook al even in slaapstand gezet. Toen om de gezondheid van de ruimtetelescoop te monitoren. Voorafgaand aan dat diagnostische onderzoek had NASA ook al alle verzamelde data gedownload. Eind augustus werd de ruimtetelescoop weer wakker gemaakt en aan het werk gezet; de negentiende waarneemrun ging van start! In een periode van 27 dagen heeft Kepler toen nog meer dan 30.000 sterren en sterrenstelsels geobserveerd, waaronder tientallen sterren waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze exoplaneten herbergen (bijvoorbeeld het inmiddels beroemde TRAPPIST-1-systeem). Die data worden nu veilig gesteld.

Wat er daarna gaat gebeuren, is onduidelijk. Want nogmaals: niemand weet hoelang Kepler nog heeft. Of er nog een nieuwe waarneemrun in zit, weten we dus niet. Maar zelfs als Kepler binnenkort het loodje legt, hoeven we niet bang te zijn dat de Kepler-ontdekkingen van de baan zijn. De ruimtetelescoop heeft gedurende zijn werkzame leven zoveel data verzameld dat onderzoekers verwachten er nog heel wat nieuwe ontdekkingen uit te kunnen vissen.