Nieuw onderzoek onthult ook hoe lavendel dat voor elkaar krijgt.

Dat lavendel een ontspannende werking heeft horen we wel vaker. Zo zit het in zeep, wasverzachter en geurzakjes en zou het helpen bij bijvoorbeeld stress en slecht slapen. En het is nu dan echt bewezen: wetenschappers bevestigen dat lavendel inderdaad een kalmerend effect heeft. Alleen werkt het net ietsje anders dan men tot nu toe dacht.

Ruiken

De onderzoekers tonen in de nieuwe studie aan dat de verdampte linalool dat in lavendelextracten zit, werkt door de neus, en dus geroken moet worden. Velen dachten dat de geur door de longen in de bloedbaan terecht moest komen en zo een weg naar de hersenen baande. Maar dat idee kan nu dus van tafel. Linalool prikkelt de reukzenuwen in de neus. En op die manier helpt de stof om te kalmeren.

Medicijnen

Volgens de onderzoekers opent hun studie een deur naar veiligere alternatieven voor de huidige kalmerende medicijnen, zoals bijvoorbeeld benzodiazepines. Benzodiazepines, en ook injecties van linalool hebben namelijk vervelende bijwerkingen: zo kun je er bijvoorbeeld behoorlijk wiebelig van worden. De linaloolgeur zou deze bijwerking niet hebben.

Experiment

De Japanse onderzoekers zette een experiment met muizen op om hun hypothese te testen. “We observeerden het gedrag van de muizen die blootgesteld werden aan linalooldamp om het ontspannende effect te bepalen,” legt onderzoeker Hideki Kashiwadani uit. De onderzoekers konden inderdaad bevestigen dat de geur de muizen rustiger maakte. Hierbij moest de muis wel kunnen ruiken. Zo reageerden de muizen waarbij het reukvermogen uitgeschakeld was, niet op de lavendelgeur. Ook als de muizen eerst flumazenil – een stof die de werking van benzodiazepines blokkeert – toegediend kregen had de geur geen effect. “Dit bewijst dat linalool niet direct op de hersencellen inwerkt zoals benzodiazepines, maar via de neus opgesnoven moet worden om het kalmerende effect te bewerkstelligen,” zegt Kashiwadani.

Dat de onderzoekers nu hebben achterhaald hoe lavendel precies een ontspannende werking heeft, is een belangrijke stap in de richting voor het gebruik ervan in bijvoorbeeld ziekenhuizen en klinieken. “Onze bevindingen brengen ons dichter bij het klinisch gebruik van linalool,” stelt Kashiwadani. “Zo kan het bijvoorbeeld vooraf aan operaties gebruikt worden om de patiënt beter onder narcose te kunnen brengen, zoals bij baby’s of verwarde ouderen.”