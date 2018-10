Er is simpelweg te weinig groente en fruit voor iedereen.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Guelph. De onderzoekers vergeleken de wereldwijde landbouwproductie met de voedingsaanbevelingen van deskundigen. En de onderzoekers kwamen tot een verontrustende conclusie: “We kunnen simpelweg niet allemaal een gezond voedingspatroon aannemen in het huidige mondiale landbouwsysteem,” zegt onderzoeker Evan Fraser.

Monden voeden Als de bevolking blijft groeien, kunnen we iedereen dan wel van voedsel voorzien? Het is een vraag die menig wetenschapper bezighoudt. Nederlandse onderzoekers concludeerden dat het mogelijk is om in 2050 tien miljard mensen te voeden. Maar hiervoor moeten we wel grote veranderingen omarmen. Lees er hier meer over.

Schijf van Vijf

In de studie bekeken de onderzoekers de de Amerikaanse versie van onze Schijf van Vijf. Hierin staat dat onze voeding voor de helft uit groenten en fruit moet bestaan, 25 procent uit volle granen en 25 procent uit eiwit, vet en zuivel. Ook berekenden de onderzoekers hoeveel grond er momenteel wordt gebruikt voor landbouw en hoeveel er nodig zou zijn als iedereen zich netjes aan de Amerikaanse Schijf van Vijf zou houden. Vervolgens rekenden ze deze cijfers door voor 2050, als we naar verwachting met zo’n 9,8 miljard mensen op de aarde leven.

Porties

“Uit de bevindingen blijkt dat we op dit moment te veel granen, vetten en suikers verbouwen en in veel mindere mate groente en fruit,” vat Fraser samen. En in zulke proporties, dat het niet mogelijk is om iedereen op aarde op een gezond voedingsschema te zetten. Zo berekenden de onderzoekers het aantal porties per persoon. En ze ontdekten dat we nu twaalf porties graan per persoon produceren in plaats van de aanbevolen acht. Daartegenover wordt er voor slechts vijf porties groenten en fruit geproduceerd in plaats van de aanbevolen vijftien, drie porties olie en vet in plaats van één en vier porties suiker in plaats van de aanbevolen nul. “Wat we nu op mondiale schaal produceren is niet wat we volgens voedingsdeskundigen zouden moeten verbouwen,” zegt Fraser (zie kader).

Gezonde voeding, gezonde aarde

De studie wijst uit dat als we allemaal overstappen op een meer voedzaam dieet, dit niet alleen goed is voor onze eigen gezondheid, maar ook voor de aarde. We hebben in dat geval namelijk veel minder grond nodig om de groeiende wereldbevolking te voeden. De onderzoekers ontdekten dat we zo’n 50 miljoen hectare minder landbouwgrond nodig hebben, omdat groente en fruit nou eenmaal minder land vereisen dan graan, suiker en vet. Hiervoor moeten we echter wel minder vlees eten en zou er meer plantaardige eiwitten verbouwd moeten worden.

Als we nietsdoen en doorgaan op huidige voet betekent dit dat we in 2050 – als de bevolking is toegenomen tot de verwachtte 9,8 miljard – 12 miljoen hectare extra akkerland nodig hebben en minstens 1 miljard hectare extra grasland. “Het voeden van de volgende generatie is één van de meest urgente uitdagingen van de 21e eeuw,” zegt Fraser. En met de bevindingen uit de studie hebben we nieuwe handvaten om dat doel te bereiken.