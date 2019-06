Met het oog op het milieu zijn eetbare insecten een aanvaardbaar alternatief. Toch?

De wereldwijde veeteelt doet niet veel goeds voor onze planeet. Zure regen, ontbossing, klimaatverandering, landafbraak en het verlies van biodiversiteit zijn stuk voor stuk gevolgen van onze intensieve veelteelt. “Vanwege de bezorgdheid over het milieu, de volksgezondheid en het dierenwelzijn is het van essentieel belang om meer duurzame voedselproductiemethoden te ontwikkelen,” betoogt onderzoeksleider Natalie Rubio. Wetenschappers zijn dan ook op zoek naar mogelijke alternatieven. Maar wat is het beste?

Opties

In de zoektocht naar duurzame voedselsystemen, kwamen onderzoekers in een nieuwe studie uit bij een aantal opties: overstappen op een plantaardige dieet, insectenteelt, in laboratoria gekweekt vlees en genetisch gemodificeerde dieren. Maar genetisch gemodificeerde dieren die bijvoorbeeld minder methaan produceren of ziekten bestrijden, zullen niets kunnen veranderen aan de landafbraak, of ontbossing. Daarnaast zijn sommige plantengewassen net zo dorstig als vee. Willen we echt spijkers met koppen slaan, dan zullen we misschien wel twee opties met elkaar moeten kruisen: in laboratorium gekweekt insectenvlees.

Proberen? Ben je nou nog niet helemaal overtuigd, maar lijkt het je wel wat om je hier wat meer in te verdiepen? Wie weet verander je van gedachten als je eens wat heerlijke recepten met insecten doorleest.

Insectenvlees

In tegenstelling tot de traditionele vleesproductie hebben insecten veel minder middelen nodig om te groeien. Ze hebben bijvoorbeeld veel minder water en ruimte nodig en zouden prima ‘verticaal verbouwd’ kunnen worden. Daarnaast stoten insecten veel minder broeikasgassen uit dan vee. Ook hebben insecten een aantal voordelen ten opzichte van in laboratoria gekweekt rund- varkens- of kippenvlees. “In vergelijking hebben insecten minder hulpbronnen en minder energie-intensieve omgevingscontroles nodig,” legt Rubio uit. “Dit komt omdat ze lagere glucosewaarden hebben en kunnen gedijen in een groter bereik van temperatuur, pH en zuurstof.”

Eten

Insecten kunnen redelijk gemakkelijk genetisch gemodificeerd worden en daarnaast is de productie simpel op te schalen voor een massale voedselproductie. Laboratorium gekweekt insectenvlees zou dus een uitermate groen alternatief kunnen worden. Maar ja, of mensen ook echt gepord kunnen worden om over te stappen op het eten van insecten? Dat hangt natuurlijk ook maar net van de smaak af. En hoe insectenvlees gaat smaken, weet nog niemand. “Ondanks de grote potentie is gekweekt insectenvlees nog niet klaar voor consumptie,” zegt Rubio. Mogelijk wordt het insectenvlees zo gekweekt, dat het doet denken aan meer traditioneel vlees en bekende smaken oproept. Hier wordt momenteel echter nog volop mee geëxperimenteerd.

Het is niet voor het eerst dat insecten worden geopperd als een mogelijk alternatief voor onze huidige vleesproductie. En dat is niet zo gek: naast alle voordelen voor onze planeet, zijn insecten ook nog eens reuze gezond. Ze bevatten hoogwaardige eiwitten, vitamines en aminozuren. In verschillende delen van de wereld is het al heel normaal om insecten te eten. Toch staan ze nog niet bij ons op de menukaart. Maar wellicht dat dat niet lang meer duurt.