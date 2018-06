Maar ook het Duitse elftal – de regerend wereldkampioen – heeft volgens de modellen goede kansen.

Dat stelt een internationaal team van onderzoekers, waaronder wetenschappers uit Duitsland en België. Hun vrij uitgebreide onderzoek wijst uit dat Spanje 17,8 procent kans heeft om het WK te winnen. Het land wordt op de voet gevolgd door Duitsland (met een winkans van 17,1 procent). Daarna komen Brazilië, Frankrijk en België. Het laatstgenoemde land komt daarbij uit op een winkans van 10,4 procent.

Statistiek en machine learning

De onderzoekers gingen voor deze voorspellingen zeker niet over één nacht ijs. Ze combineerden maar liefst drie verschillende methoden om de uitkomst van het WK te voorspellen en gebruikten daarbij een enorme dataset. Zo keken ze bijvoorbeeld naar de uitslagen van interlands die in de afgelopen acht jaar werden gespeeld en hielden daarbij rekening met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op de uitslag, zoals de gemiddelde leeftijd van de spelers, de leeftijd en ervaring van de coach, het aantal spelers dat bij dezelfde club speelt, enzovoort. Vervolgens simuleerden ze het WK op basis van deze data en met behulp van een combinatie van drie verschillende methoden zo’n 100.000 keer om de winkansen van elk land vast te stellen. Het resultaat zie je hieronder.

De voorspellingen laten duidelijk zien dat het gastland – Rusland – niet op een feestje hoeft te rekenen. Hetzelfde geldt voor Saoedi-Arabië dat vanavond de eerste wedstrijd tegen het gastland speelt. En ook Australië – onder leiding van ‘onze’ Bert van Marwijk lijkt het niet ver te schoppen.

Speelschema

Veel beter kun je je geld zetten op Spanje. Of Duitsland. Want de Spanjaarden mogen dan de grootste kans hebben om het WK te winnen, de Duitsers hebben volgens het onderzoek weer betere kansen als we afgaan op het meest waarschijnlijke verloop van het WK (zie de afbeelding hieronder). De twee figuren lijken elkaar misschien tegen te spreken, maar dat is niet zo. Het onderzoek wijst uit dat Duitsland – samen met Brazilië – het sterkste land is en in het meest waarschijnlijke verloop met de beker naar huis gaat. De winkansen van Spanje zijn aan het einde van de rit echter beter, omdat Spanje een wat gemakkelijker speelschema heeft.

Natuurlijk is dit lang niet de enige voorspelling die zo kort voor het WK verschijnt. Zo waagt ook investeringsbank Goldman Sachs zich aan een gokje. En de modellen van de bank wijzen er – na 1 miljoen simulaties – op dat Brazilië er met de winst vandoor gaat. En ook de Tilburgse econoom Martin van Tuijl zet zijn geld – op basis van bookmakers-data en zijn eigen modellen die tijdens het WK van 2014 heel aardig bleken te kloppen – in op Brazilië. Het moge duidelijk zijn: zelfs met de best mogelijke voorspellingen op zak belooft het een spannend WK te worden.