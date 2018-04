De planeet zou hooguit enkele procent van het licht van zijn moederster reflecteren.

En daarmee is het één van de minst reflecterende planeten die ooit is ontdekt, zo schrijven onderzoekers in dit paper (dat nog peer review moet ondergaan). Hun paper handelt over de planeet WASP-104b. Deze planeet werd al in 2014 door ruimtetelescoop Kepler ontdekt. De planeet is ietsje zwaarder dan Jupiter en staat zeer dicht bij zijn moederster. Vandaar dat hij er ook minder dan twee dagen over doet om een rondje rond die ster te voltooien.

Wetenschappers hebben zich nu nog eens over de Kepler-data gebogen en ontdekt dat WASP-104b veel bijzonderder is dan men in 2014 kon vermoeden. De planeet reflecteert namelijk maar een fractie van het licht dat op hem valt.

Albedo

Het weerkaatsingsvermogen van een object – zoals een planeet – wordt aangeduid met de term ‘albedo’. De aarde heeft een gemiddeld albedo van 0,3. Sneeuw heeft een albedo van 0,9. Houtskool een albedo van 0,04. WASP-104b blijkt een albedo lager dan 0,03 te hebben.

TrES-2b

Er zijn maar weinig hete Jupiters die dat na kunnen zeggen. En toch is WASP-104b niet de minst reflecterende planeet die ooit is ontdekt. Die titel blijft – voor zover we nu weten – in handen van TrES-2b: een hete Jupiter die een albedo van ongeveer 0,025 heeft. En ook de hete Jupiter HAT-P-7b kan zich qua albedo met WAS-104b meten. Maar dan houdt het ook wel een eind op.

Waarom sommige hete Jupiters zo donker zijn, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt alles te maken te hebben met de aanwezigheid van bepaalde elementen in de atmosfeer die het licht van de moederster absorberen. Maar om wat voor elementen het exact gaat? Dat is nog onbekend.