Eind vorige week voltooide de ruimtesonde de vijfde scheervlucht langs Jupiter.

Afgelopen vrijdag scheerde de sonde op een afstand van zo’n 3500 kilometer over de wolkentoppen van Jupiter. De eerste ruwe foto’s van die scheervlucht zijn inmiddels online terug te vinden.

Juno werd in 2011 gelanceerd en arriveerde in juli 2016 bij de gasreus. Helemaal vlekkeloos verloopt de missie niet. Zo zit de sonde vastgeroest in zijn huidige, 53 dagen durende baan rond Jupiter. Een baanwijziging die de sonde begin dit jaar in een 14 dagen durende baan rond de gasreus zou plaatsen, werd door technische problemen gecanceld. Hierdoor zit er aardig wat tijd tussen de scheervluchten van Juno. Pas in juli zal de sonde opnieuw rakelings over de wolkentoppen van Jupiter scheren. Dan vliegt deze over Jupiters Grote Rode Vlek.

De scheervluchten leveren een schat aan informatie op. Juno is in staat om onder Jupiters wolkendek te gluren en meer inzicht te geven in de oorsprong, atmosfeer en magnetosfeer van de gasreus. “Juno levert spectaculaire resultaten op en we herschrijven onze ideeën over hoe gasreuzen werken,” stelde onderzoeker Scott Bolton hier eerder over.

Ook de foto’s die we tot op heden van Juno ontvangen hebben, geven een nieuwe kijk op Jupiter. Zo hebben we dankzij Juno bijvoorbeeld voor het eerst een beeld gekregen van de noordpool van Jupiter. Toch moet gezegd worden dat de beelden die we tot op heden van Juno ontvangen hebben, niet bijster indrukwekkend zijn. Zo is resolutie aan de lage kant. Dat is goed te verklaren: de camera dient geen wetenschappelijk doel en is alleen op de sonde gemonteerd om het publiek zo af en toe op een kiekje te kunnen trakteren.