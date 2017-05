Ooit was Mars een natte planeet. Veel valleien en kraters op de rode planeet zijn gevormd door neerslag. Maar hoe zagen deze regendruppels er eigenlijk uit?

Geologen Robert Craddock en Ralph Lorenz beschrijven in een paper in het wetenschappelijke vakblad Icarus hoe regen Mars transformeerde. In eerste instantie waren de regendruppels klein, maar naarmate de tijd verstreek werden de druppels groter.

Steeds grotere druppels

Zo had Mars 4,5 miljard jaar geleden een dikke atmosfeer. De luchtdruk was veel hoger, namelijk vier bar. Hierdoor waren de druppels niet groter dan drie millimeter. Te klein om de grond binnen te dringen en het oppervlak te transformeren. Later daalde de luchtdruk, waardoor de regendruppels ongeveer 7,3 millimeter groot waren. In vergelijking: hedendaagse regendruppels op aarde zijn ongeveer een millimeter kleiner.

Grotere regendruppels van 7,3 millimeter zouden in staat zijn om de grond binnen te dringen en om kraters te eroderen. Ook ontstonden er hierdoor valleien. Hoewel de regendruppels groter waren dan op de aarde, vielen de druppels minder hard dan op aarde. Mars is immers kleiner dan de aarde en heeft een lage zwaartekracht.

Goed beeld van neerslag op Mars

“Er zijn altijd onzekerheden, bijvoorbeeld hoe hoog regenwolken boven het Martiaanse oppervlak zweefden”, vertelt Dr. Caddock. “Toch hebben we rekening gehouden met allerlei factoren en gekeken in welke vormen neerslag op aarde voorkomt. Het is waarschijnlijk dat onze beschrijving over neerslag op de jonge planeet Mars dicht in de buurt komt van de realiteit. Dankzij onze bevindingen leren we meer over de geschiedenis van water en het klimaat op Mars.”

Natte planeet

Het is al langer bekend dat het oppervlak van Mars door water is gevormd. In 2010 ontdekten astronomen fylosilicaten op het noordelijk halfrond van Mars. Dit is een kleiachtig materiaal dat normaal gesproken in modder en rivierbeddingen voorkomt. Toch was de rode planeet waarschijnlijk niet zo nat als de aarde. Er stroomde maar af en toe kortdurend water op Mars. Het beeld dat Mars grote oceanen had, is mogelijk onjuist. “Waarschijnlijk was Mars ook toen een hele droge plaats”, aldus onderzoeker John Carter in 2010. “Maar we zien aanwijzingen dat er ooit rivierbeddingen, kleine zeeën en meren waren.”