De video ging viraal op sociale media. NASA-fotograaf Bill Ingalls laat weten wat er is gebeurd.

Op 22 mei werd de Falcon 9-raket gelanceerd. Ingalls had zijn camera op flinke afstand van het lanceerplatform geplaatst om de lancering te filmen, namelijk op 400 meter. Toch is te zien hoe de camera in een vlammenzee ten onder gaat. Hoe kan dat?

“Ik had zes camera’s geplaatst, waarvan vier dicht bij het lanceerplatform en twee iets verder weg,” vertelt Ingalls. “Helaas vatte het gras vlam na de lancering en ging een van de camera’s in deze kleine bosbrand.” De andere vijf camera’s waren overigens niet beschadigd.

Het brandje werd snel geblust door brandweermannen, maar de body van de camera was al gesmolten. Gelukkig kon Ingalls nog wel het geheugenkaartje uit de camera halen om te zien wat er is gebeurd.

De gesmolten camera verdwijnt niet in een willekeurige kliko. De fotograaf verwacht dat de camera een mooi plekje krijgt in het hoofdkantoor van NASA in Washington.

Ingalls verwacht dat de volgende klus weer een normale opdracht is. Hij reist binnenkort naar Kazachstan om de lancering van bemanningsleden van Expeditie 55 naar het internationale ruimtestation vast te leggen. Deze lancering is gepland op 3 juni.