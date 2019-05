De voeten van de Rhoetosaurus brownei konden wel een gewicht van veertig ton houden!

Onderzoekers van de Universiteit van Queensland bogen zich over de fossiele resten van de enige sauropode die ooit over de Australische vlaktes slenterde; de Rhoetosaurus brownei. Deze dinosaurussen waren flinke jongens en wogen een slordige 24 ton. Tot grote verbazing kwamen onderzoekers erachter dat deze immense dino’s op hun tenen door het leven gingen.

Fosiele resten

De fossielen resten van R. brownei werden gevonden in de buurt van Roma, in het zuidwesten van Queensland. De overblijfselen zijn mogelijk al 160 miljoen tot 170 miljoen jaar oud en stammen uit de tijd dat Australië nog onderdeel uitmaakte van het supercontinent Gondwana.

Voeten

De onderzoekers namen in de studie de voetbotjes van de dino in kwestie onder loep. “Kijkend naar de botten werd duidelijk dat Rhoetosaurus op zijn tenen liep,” zegt onderzoeker Andréas Jannel. “Hierdoor kwam gelijk de vraag op hoe zijn voeten in staat waren om een enorm gewicht tot wel 40 ton te kunnen dragen.” De onderzoekers kwamen er ook achter dat de hiel van de dino mogelijk was uitgerust met een zacht kussentje. Echter is dat lastig hard te maken, aangezien zacht weefsel door de tand des tijds verloren gaat. “We zien zoiets soortgelijks (een kussentje, red.) bij olifanten,” zegt Jannel. “Maar deze dinosaurus was minstens vijf keer zo zwaar.”

Replica

In een poging om de beweging tussen de botten beter te gaan begrijpen, besloten de onderzoekers een replica van het fossiel te maken. En vervolgens sloegen ze aan het experimenteren om erachter te komen hoe de dino zijn gewicht heeft kunnen houden. “We hebben verschillende technieken gebruikt om meerdere voethoudingen uit te testen,” legt Jannel uit. Ook werd er ter vergelijking andere voetafdrukken van sauropoda bijgehaald.

Kussentje

De onderzoekers kwamen erachter dat het dempende kussentje op de hiel waarschijnlijk een belangrijke ontwikkeling was in de evolutie van sauropoda. Mogelijk verscheen deze al in de eerste exemplaren die in het vroege tot het midden van het Jura over de planeet wandelden. “Het kussentje maakte het voor de dinosaurussen mogelijk makkelijker om hun enorme lichamen te kunnen dragen,” stelt de onderzoeker.

Het onderzoek is echter nog niet ten einde. Op dit moment gebruikt Jannel computertechnieken om te simuleren hoe verschillende voethoudingen en de aanwezigheid van het kussentje het gewicht over de voetbotten verdeelde. Uiteindelijk hoopt de onderzoeker bewijs te leveren voor de aanwezigheid van zo’n zacht kussentje.