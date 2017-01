Heel wat kinderen zullen in 1969 het antwoord op de vraag ‘Wat wil je later worden?’ abrupt hebben gewijzigd nadat ze Neil Armstrong voet op de maan zagen zetten. Helaas is een ruimtereis – hetzij naar de maan of het internationale ruimtestation – slechts voor weinigen weggelegd.

Tot die teleurstellende conclusie kwam ook Peter Diamandis. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. In plaats daarvan besluit hij in 1990 alles in het werk te stellen om de ruimte te ontsluiten. En wel door de commerciële ruimtevaartindustrie in het leven te roepen.

Maar ja, hoe doe je dat? Diamandis keek het kunstje af van de luchtvaartindustrie. Het fundament voor het moderne intercontinentale luchtverkeer werd bijna tachtig jaar eerder gelegd door Charles Lindbergh. Lindbergh vloog – aangemoedigd door een prijzenpot van zo’n 25.000 dollar – in 1927 als eerste piloot in zijn eentje en in één keer van New York naar Parijs. Natuurlijk was hij niet de enige die – aangemoedigd door dat geld – de uitdaging aanging. Tal van mensen investeerden geld, kennis en kunde in de luchtvaart en gaven deze zo samen – terwijl ze tegen elkaar streden – een boost.

Diamandis vermoedde dat de commerciële ruimtevaart op soortgelijke wijze in het zadel kon worden geholpen en lanceerde in 1996 de XPRIZE. Wie als eerste een ruimtevaartuig kon ontwikkelen dat in twee weken tijd twee ruimtevluchten kon maken, won 10 miljoen dollar. En het werkte! Acht jaar later werd de prijs uitgereikt aan de makers van SpaceShipOne. Het is de voorloper van SpaceShipTwo: het ruimtevaartuig dat de ruimte ontsluit voor iedereen die een paar ton missen kan.

Het verhaal van Diamandis en zijn XPRIZE is nu opgetekend in het boek ‘Hoe maak je een ruimteschip?‘ Het boek laat zien hoe Diamandis gefascineerd raakt door de ruimtevaart en zijn hele leven door die fascinatie wordt voortgedreven en het doet verslag van de XPRIZE-race waarin het onmogelijke gaandeweg mogelijk wordt gemaakt.

Het bijna 400 bladzijden tellende boek verveelt – mede door de verhalende wijze waarop het geschreven is – geen moment. Het legt de wortels van de commerciële ruimtevaart die we anno 2017 zo gewoon zijn gaan vinden, bloot. Maar na het lezen van het boek realiseer je je met name dat dit verhaal nog lang niet af is. De enorme stappen die – soms met vallen en opstaan – de afgelopen decennia gezet zijn, zijn slechts een opmaat naar meer: ruimtetoerisme, bemande commerciële missies naar het ISS en veel later ongetwijfeld ook naar de maan of Mars. Want de gloednieuwe ruimte-industrie is – dankzij het zetje dat Diamandis in 1996 gaf – niet meer te stoppen.