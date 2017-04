Na meer dan twee jaar onderzoek zijn wetenschappers eruit. Het zijn er op de kop af 60.065!

Dat maakt de Botanic Gardens Conservation International bekend in een paper in het Journal of Sustainable Forestry. De auteurs komen tot dat enorme getal nadat ze meer dan 500 bronnen en talloze deskundigen wereldwijd raadpleegden.

Brazilië

In totaal zijn er – voor zover we nu weten – wereldwijd dus 60.065 soorten bomen te vinden. Het land met de meeste boomsoorten is Brazilië. Het land herbergt maar liefst 8715 verschillende soorten bomen. Ook in Colombia is de diversiteit groot: het land heeft 5776 boomsoorten. Op de derde plek vinden we Indonesië met 5142 soorten bomen.

Er komen er vast nog bij… Een database met daarin meer dan 60.000 bomen is al heel indrukwekkend. Maar het lijkt aannemelijk dat de database in de toekomst nog wordt uitgebreid. Nog steeds worden er namelijk nieuwe soorten ontdekt.

Noordpool

Het gebied met de minste bomen? Dat konden we voor dit onderzoek al wel raden: Antarctica en de Noordpool, natuurlijk. Beide gebieden bezitten namelijk helemaal geen bomen. Na Antarctica en de Noordpool is het Nearctische deel van Noord-Amerika het minst rijk bedeeld als het om boomsoorten gaat: er zijn minder dan 1400 soorten te vinden.

Enorme klus

Het lijkt misschien verbazingwekkend dat we tot voor kort geen flauw idee hadden hoeveel soorten bomen er wereldwijd te vinden zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo gek, legt onderzoeker Paul Smith uit. Hij benadrukt dat dit onderzoek “een enorme wetenschappelijke inspanning was die het ontdekken, verzamelen en beschrijven van tienduizenden soorten omvat.” Het is een klus waar duizenden botanisten over een periode van meerdere eeuwen aan hebben bijgedragen.

Het onderzoek resulteert in een enorme database waarin al deze 60.065 soorten een plaatsje hebben gekregen. Die database wordt nu gebruikt voor de Global Tree Assessment: in 2020 moet van elke soort bekend zijn hoe deze ervoor staat. Vervolgens kunnen waar nodig maatregelen getroffen worden om boomsoorten te beschermen.