De zelfrijdende auto móet veiliger zijn dan de normale auto. Maar waar ligt de grens precies?

In 2017 kwamen in Nederland 613 mensen om in het verkeer, waarvan 206 fietsers, 201 automobilisten en 58 voetgangers. Deze cijfers moeten omlaag, zeker met de komst van de zelfrijdende auto.

Wetenschappers hebben 499 proefpersonen een vraag gesteld: wanneer zijn zelfrijdende auto’s veilig genoeg? Uit de enquête blijkt dat zelfrijdende auto’s vier tot vijf keer veiliger moeten zijn dan normale auto’s. Aangezien veel verkeersongelukken worden veroorzaakt door menselijke fouten, zou je denken dat een machine in staat is om het aantal verkeersdoden flink te laten dalen. Aan de andere kant zijn zelfrijdende auto’s gevoeliger voor cyberaanvallen.

Overigens nemen de meeste ondervraagden geen genoegen met een vier tot vijf keer zo veilige zelfrijdende auto. Sterker nog: het aantal verkeersdoden zou 350 keer lager moeten zijn. Momenteel sterven er jaarlijks 17,4 van de 100.000 mensen in het verkeer. Als dit naar 0,05 verkeersdoden per 100.000 mensen moet gaat, dan is autorijden straks even veilig als commerciële luchtvaart of reizen met de trein.

We plaatsen wel een kanttekening bij dit onderzoek. De wetenschappers hebben alleen Chinezen ondervraagd. Denken Chinezen hetzelfde over verkeersveiligheid als Nederlanders? Dat is wellicht interessant om verder uit te pluizen in een vervolgonderzoek.