Je gelooft het niet, maar hommels kunnen voetballen. Wetenschapper trainden hommels om te scoren door een minibal in een goal te schieten.

Hommels gaan niet snel Ronaldo of Messi op het voetbalveld vervangen. Dit was ook niet het doel van het onderzoek. De wetenschappers wilden juist aantonen dat insecten met kleine hersenen toch complexe taken kunnen leren.

“We keken hoe ver hommels konden gaan”, vertelt hoofdonderzoeker Dr Clint Perry van de Queen Mary Universiteit in Londen. “We gebruikten een onnatuurlijk object – een minibal – bij een taak die geen enkele hommel ooit heeft uitgevoerd.”

Tijdens het experiment moesten hommels een bal naar een bepaalde locatie verplaatsen om een beloning te krijgen. Eerst leerden de insecten op welke plek een bal hoort te liggen op een platform. Later verplaatsen de onderzoekers de bal, waarna de insecten begrepen dat de bal goed gelegd moest worden.

Iedere hommel werd op een andere manier getraind. Sommige hommels keken naar profvoetballers: hommels die al eerder hadden geleerd om de bal te verplaatsen. Bij andere bijen gebruikten wetenschappers een magneet om de bal te verplaatsen en om zo te laten zien hoe het werkt. Een derde groep kreeg geen demonstratie. De hommels troffen de bol al in het centrum aan, uiteraard wel met een beloning.

Maar wat is nu de beste methode? Hommels leren het snelst door naar andere hommels te kijken. Dit proces gaat sneller dan wanneer een hommel geen demonstratie krijgt of de magneet aan het werk ziet. “Een hommel lost een taak soms wel anders op”, zegt onderzoeker Dr Olli J. Loukola. “De bijen kopiëren niet wat ze zien, maar verbeteren het gedrag.”

Het is verbazingwekkend dat bijen kunnen voetballen. Loukola: “Toch doen ze dit alleen als de omgeving druk uitoefent.”