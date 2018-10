Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waarin de intelligentie van honden onder meer vergeleken werd met die van wolven en leeuwen.

De onderzoekers bogen zich over meer dan 300 papers omtrent de intelligentie van honden en andere dieren. Zo vergeleken ze de intelligentie van de hond onder meer met die van andere huisdieren en roofdieren, zoals leeuwen, beren en hyena’s. Het onderzoek wijst uit dat de cognitieve vaardigheden van de hond niet heel uitzonderlijk zijn. Verschillende andere soorten bleken zich namelijk met de hond te kunnen meten.

De onderzoekers ontdekten verder ook nog iets bijzonders in de papers over de intelligentie van honden. “Het lijkt erop dat veel studies omtrent de cognitieve vaardigheden van de hond erop uit zijn om aan te tonen hoe slim honden zijn,” vertelt onderzoeker Stephen Lea. “Vaak worden ze (de honden, red.) vergeleken met chimpansees en wanneer de honden ‘winnen’, wordt dat aan hun reputatie toegevoegd als iets uitzonderlijks. Maar voor elke van deze situaties ontdekten wij andere, vergelijkbare soorten die het minstens net zo goed doen als honden.”

WIST JE DAT…

…de innige relatie tussen mens en hond al heel oud is?Een recente vondst in een graf nabij Bonn wijst uit dat mensen 14.000 jaar geleden al een emotionele band hadden met honden

We moeten dan ook af van het idee dat honden uitzonderlijk intelligent zijn, zo concluderen de onderzoekers in het blad Learning & Behavior. En nee, dat is niet zielig. Sterker nog: we bewijzen de hond een dienst. “Honden zijn er niet bij gebaat dat we te veel van hen verwachten,” stelt onderzoeker Britta Osthaus. “Honden zijn honden en we moeten rekening houden met hun behoeften en ware vaardigheden wanneer we beslissen hoe we met ze omgaan.”