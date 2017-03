Langs de kust van Dampier-Schiereiland bevindt zich de meest diverse verzameling dinosaurussporen die ooit is teruggevonden.

De sporen zijn tussen de 127 en 140 miljoen jaar oud en beslaan een gebied dat zo’n 25 kilometer lang is. Dat gebied ligt aan de kust van Dampier-Schiereiland, te vinden aan de westzijde van Australië.

Goolarabooloo

In 2008 besloot de Australische overheid in dit gebied te gaan boren naar gas. Het inheemse volk dat in het gebied woont – de Goolarabooloo – besloot daarop de hulp van wetenschappers in te schakelen. Ze wezen ze op de dinosaurussporen die in dit gebied te vinden zijn. “We wilden de wereld laten zien wat er op het spel stond,” vertelt Phillip Roe hier namens de Goolarabooloo over.

Diversiteit

Australische wetenschappers deden vervolgens 400 uur onderzoek naar de dinosaurussporen. Hun resultaten zijn terug te vinden in het blad 2016 Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology. “Er zijn duizenden voetafdrukken,” vertelt onderzoeker Steve Salisbury. “150 ervan kunnen we met zekerheid tot 21 specifieke typen sporen toeschrijven en deze vertegenwoordigen de vier belangrijkste groepen dinosaurussen. Er zijn vijf verschillende typen sporen van roofdino’s, zeker zes typen sporen van plantenetende dino’s met lange nekken, vier typen sporen van tweebenige plantenetende ornithopoda en zes typen sporen van dinosaurussen met schilden.”

De dinosaurussporen zijn om meerdere redenen opmerkelijk. Zo is de diversiteit enorm. Daarnaast bevinden zich onder de sporen ook afdrukken van de poten van stegosaurussen. Volgens Salisbury vooralsnog het enige bewijs dat dit type dinosaurus in Australië voorkwam. “Ook bevinden zich hier enkele van de grootste voetafdrukken die ooit ontdekt zijn. Sommige afdrukken van sauropoda zijn rond de 1,7 meter lang.”

Jurassic Park

Wat verder opvallend is, is dat de meeste fossiele resten van Australische dino’s in het oosten van het continent zijn teruggevonden. En dat deze vaak tussen de 115 en 90 miljoen jaar oud zijn. De sporen die nu aan de westzijde gevonden zijn, zijn veel ouder. “Het is zeer belangrijk,” vertelt Salisbury over de ontdekking. Hij wijst erop dat het de belangrijkste sporen zijn die we hebben van niet-vliegende dinosaurussen die in het westelijke deel van Australië leefden. “En de enige sporen van Australische dinosaurussen die tijdens de eerste helft van het Vroege Krijt leefden. Het is een magische plek. Een Australisch Jurassic Park, midden in de wildernis.”

Die magische plek heeft inmiddels niets meer te vrezen van de gasboringen. Het gebied werd in 2011 op de nationale erfgoedlijst gezet en in 2013 werden de plannen voor gasboringen in het gebied definitief van tafel geveegd.