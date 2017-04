Onderzoekers van de universiteit van Adelaide ontdekten dat honingbijen een betere kijk op de wereld hebben dan wetenschappers voorheen dachten.

Zij onderwierpen honingbijen aan verschillende oogtesten. Er werd licht afgevuurd op de ogen van bijen, waarna de onderzoekers opnamen maakten van de neurale reacties van fotoreceptoren in bijenogen. Fotoreceptoren zijn lichtgevoelige cellen die een neuraal signaal doorgeven wanneer er licht wordt gedetecteerd. De onderzoekers vingen deze signalen op.

Duimbreedte

“Honingbijen zien objecten zo klein als 1,9 graden”, zegt onderzoeker Dr Elisa Rigosi van de Zweedse universiteit van Lund. “Strek je arm uit voor je lichaam en steek vervolgens je duim omhoog. De breedte van jouw duim is ongeveer 1,9 graden. Dit betekent dat honingbijen 30% beter kunnen zien dan voorheen werd gedacht.”

Toch zijn er aanwijzingen dat honingbijen nog kleinere objecten, vanaf 0,6 graden, kunnen zien. “Dat zijn objecten die drie keer kleiner zijn dan de kleinste objecten die bijen sowieso kunnen spotten”, zegt Rigosi.

Handig

Een scherpe blik is handig. Wanneer een honingbij aangevallen wordt, dan kan een bij ontsnappen. “Ook ziet een honingbij zijn omgeving beter dan we denken, wat handig is om te navigeren of om te overleven”, vervolgt Rigosi. Zij is mede-auteur van het paper in Scientific Reports.

Bijzondere diertjes

Honingbijen blijven ons verbazen. De afgelopen jaren is er veel over deze bijzondere diertjes ontdekt. Zo proeft een honingbij met zijn voorpootjes, heeft een honingbij net zoveel haren als een eekhoorn, produceert een bij perfecte zeshoekige honingraatcellen en ontploffen zijn genitaliën tijdens de liefdesdaad. Auw!