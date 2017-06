Volgens de Fermiparadox zijn er miljarden aardachtige exoplaneten in ons sterrenstelsel. Maar waarom is er dan nog geen contact geweest met geavanceerde buitenaardse beschavingen? Wetenschappers vermoeden dat aliens wellicht een langdurige winterslaap houden.

In een nieuw paper opperen drie wetenschappers dat aliens zichzelf in een soort slaapmodus kunnen zetten. Misschien heb je de film Passengers gezien, waarin kolonisten naar een verre aardachtige planeet reizen en zich tijdens de honderd jaar durende reis in diepe slaap bevinden. Zoiets doen buitenaardse beschavingen dus ook, alleen gaat het dan om een winterslaap van vele miljarden of biljarden jaren. Maar waarom willen aliens dit?

Onderzoekers Anders Sandberg, Stuart Armstrong en Milan Ćirković vermoeden dat geavanceerde buitenaardse beschavingen een groot deel van het universum al hebben verkend. Toch weten ze dat er een betere, koele tijd aankomt. “Op dit moment is vrijwel iedere plek in het universum drie graden Celsius warmer dan het absolute nulpunt”, schrijven Sandberg en Ćirković in een blogpost. “Dit komt door de kosmische achtergrondstraling. Wanneer het heelal verder uitzet, daalt de temperatuur.” De kosmische achtergrondstraling is de warmtestraling die is uitgezonden tijdens de oerknal.

Steeds meer wetenschappers zijn ervan overtuigd dat geavanceerde buitenaardse beschavingen wellicht niet uit vlees en bloed bestaan, maar dat het computers zijn, die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Het is aannemelijk dat aliens hun brein uploaden naar een computer en hun inefficiënte biologische lichamen dumpen. Alles draait dan om rekenkracht.

Koel = cool

En daarom is een lage temperatuur van groot belang. Een computer kan tien keer zo snel rekenen als het tien keer kouder is (in Kelvin). Als het heelal de komende miljarden jaren verder afkoelt, wordt het dus een steeds betere plek voor buitenaardse beschavingen. Het is daarom een mogelijkheid dat ze zichzelf momenteel hebben uitgeschakeld.

Tien quintiljoen keer meer doen

“In een koudere toekomst kunnen zij tien quintiljoen keer zoveel doen,” zeggen de onderzoekers. Voor een alien is het dus verstandiger om een lang dutje te doen. Er zijn alternatieve mogelijkheden om koele plekken te vinden. Zo kunnen aliens een zwart gat gebruiken om warmte af te voeren. De temperatuur van zwarte gaten is kouder dan die van achtergrondstraling. Helaas werkt dit ‘slechts’ een paar honderd miljard jaar, daarna is de achtergrondstraling koeler.

Sparen voor later

“Stel je voor dat je een portemonnee hebt met een paar biljetten (energie) en je wil graag taart kopen,” vertelt astrofysicus David Brin aan Gizmodo. “De taart wordt in de toekomst goedkoper. Je kunt dan beter je bankbiljetten sparen tot de minimumprijs is bereikt, anders krijg je minder taart voor je geld.”

We zullen voorlopig niet weten of de hypothese van Sandberg, Armstrong en Ćirković klopt, maar het zorgt in ieder geval voor wat mooie discussies.