De Hubble-ruimtetelescoop heeft een prachtige foto gemaakt van NGC 7640. Dit is een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Andromeda.

Een balkspiraalstelsel ziet er anders uit dan een normaal spiraalstelsel. Een balkspiraalstelsel heeft wel gewoon spiraalarmen, maar die lijken niet vanuit het centrum te komen, maar vanuit een balk die door het centrum gaat. Astronomen vermoeden dat onze eigen Melkweg ook een balkspiraalstelsel is.

NGC 7640 ligt 26 miljoen lichtjaar van de aarde. Vanaf hier lijkt het sterrenstelsel niet op een balkspiraalstelsel, maar dat komt omdat wij het stelsel vanaf de zijkant zien en niet – zoals bij NGC 1300 – vanaf de bovenkant.

Astronomen denken dat NGC 7640 in het verleden op een ander groot sterrenstelsel is gebotst. Dit is niet ongebruikelijk in het universum, want sterrenstelsels zijn zwaar en oefenen met hun zwaartekracht invloed uit op hun omgeving. Door meer te weten te komen over de geschiedenis van een sterrenstelsels leren astronomen hoe sterrenstelsels – en dus ook sterren – vormen.