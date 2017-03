Op de prachtige Hubble-foto schittert het jonge, maar indrukwekkende sterrencluster Westerlund 1.

Het cluster bevindt zich op zo’n 15.000 lichtjaar afstand en huisvest een bijzonder ster: Westerlund 1-26. Dit is de grootste ster die we kennen. De gasbol is maar liefst 1500 keer groter dan de zon en lijkt binnenkort te gaan exploderen.

In 2013 ontdekten astronomen dat de ster W1-26 al afscheid genomen had van zijn buitenste lagen. Dit is een teken dat de ster bijna explodeert en dus transformeert in een supernova. Ook zagen zij een nevel van waterstofgas om de ster. Eerder troffen astronomen eenzelfde soort nevel aan rond SN1987A. Dit is het restant van een ster die in 1987 explodeerde.

De meeste reusachtige sterren gaan niet langer dan enkele miljoenen jaren mee. Dit is zeer kort. Onze zon heeft namelijk een levensduur van circa tien miljard jaar. Astronomen schatten de leeftijd van het cluster Westerlund 1 op drie miljoen jaar. Dit maakt van de ster W1-26 een tikkende tijdbom.

Het is nog onbekend wanneer de rode superreus uit elkaar spat. Het kan zijn dat wij dit nog meemaken, maar het kan ook nog wel honderden of duizenden jaren duren. Als dit gebeurt, dan is het sowieso de moeite waard om opnieuw een foto te maken van dit supercluster. De sterrengroep ziet er dan namelijk anders uit.