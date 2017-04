Komende maandag is het precies 27 jaar geleden dat de Hubble-ruimtetelescoop werd gelanceerd. Dit wordt gevierd met een mooie foto van sterrenstelsels NGC 4302 en NGC 4298.

Deze twee sterrenstelsels zijn vrienden van elkaar. Ze zijn 55 miljoen lichtjaar verwijderd van de aarde, maar de afstand tussen het duo is veel kleiner, namelijk slechts 7.000 lichtjaar. In vergelijking: onze zon is 27.000 lichtjaar verwijderd van het centrum van het melkwegstelsel.

Links in beeld zie je sterrenstelsel NGC 4302. Dit sterrenstelsel ziet er een beetje vreemd uit, maar dat komt omdat we dit spiraalstelsel vanaf de zijkant zien. NGC 4302 is iets kleiner dan ons eigen melkwegstelsel. Rechts naast NGC 4302 bungelt het nog kleinere sterrenstelsel NGC 4298.

Astronomen verwonderen zich over het feit dat deze sterrenstelsels weinig invloed op elkaar uitoefenen. Het duo wisselt alleen neutraal waterstofgas uit, wat overigens niet te zien is op de foto. Er zijn geen rare vervormingen te zien.

Toekomst

Het is nog onbekend hoe de toekomst er voor dit duo uitziet. Astronomen vermoeden dat het tweetal onlangs lid is geworden van het Virgocluster en langzaam richting het centrum van dit cluster reist. In het centrum woont het bolvormige sterrenstelsel M87. Het is niet ondenkbaar dat het duo ooit wordt opgeslokt door M87, maar dat gaat niet op korte termijn gebeuren.

Einde in zicht voor Hubble

Op dit moment is Hubble nog heer en meester, maar dat gaat veranderen. In 2018 wordt de opvolger gelanceerd, namelijk de James Webb-telescoop. De telescoop gaat op een afstand van 1,5 miljoen kilometer van de aarde prachtige foto’s van nevels, sterrenstelsels en exoplaneten maken. Wetenschappers hopen dat de James Webb-telescoop gaat helpen om aardachtige exoplaneten te ontdekken. Meer weten over James Webb en de verschillen ten opzichte van de Hubble-telescoop? Lees het achtergrondartikel op Scientias.nl.