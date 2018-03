Deze botsing – op een slordige 350 miljoen lichtjaar afstand – is nog maar net begonnen.

De prachtige foto laat twee balkspiraalstelsels zien die al aardig vervormd zijn. En dat terwijl de échte botsing nog moet beginnen. Want op de foto is goed te zien dat de kernen van de twee sterrenstelsels nog ver van elkaar verwijderd zijn. En toch beginnen de sterrenstelsels elkaar met hun zwaartekracht al aan te tasten.

Jonge sterren

Dat zie je niet alleen aan de vreemde vorm van de sterrenstelsels, maar ook aan het feit dat beide sterrenstelsels druk bezig zijn met het produceren van jonge sterren. Die stervormingsgebieden hebben op de foto helderblauwe kleuren en profiteren van de botsing doordat interstellair gas en stof (waaruit sterren voortkomen) flink wordt opgeschud.

Fusie

Deze twee sterrenstelsels – Arp 256 genoemd – houden elkaar waarschijnlijk nog miljoenen jaren bezig. In die periode zullen ze langzaam maar zeker naar elkaar toe kruipen om vervolgens te fuseren tot één groot sterrenstelsel.

Wie aan sterrenstelsels denkt, denkt vaak aan grote, machtige schijnbaar onverstoorbare structuren in de ruimte. Maar zelfs sterrenstelsels kunnen van hun à propos worden gebracht. En dat leidt tot vuurwerk in de ruimte! Meer weten over botsende sterrenstelsels en de prachtige foto’s die dat in het verleden heeft opgeleverd? Werp dan eens een blik op het artikel dat we hier eerder over publiceerden!