En wie goed kijkt, kan ook zes manen van Saturnus ontwaren.

Het is deze maand alweer een jaar geleden dat de fijne Cassini-missie ten einde kwam. De ruimtesonde – die Saturnus en zijn manen jarenlang van heel dichtbij bestudeerde – boorde zich, zoals gepland, in de atmosfeer van de gasreus. Best treurig, want er liggen geen plannen voor een nieuwe missie naar Saturnus en dus moeten we het in ieder geval de komende jaren zonder close-upbeelden van dit mooie systeem doen.

Hubble

Maar gelukkig hebben we de machtige ruimtetelescoop Hubble nog. En die houdt Saturnus zo af en toe – weliswaar van veel grotere afstand dan Cassini – in de gaten. Het resulteert onder meer in dit nieuwe kiekje dat in juni is gemaakt en nu door ESA is vrijgegeven.

Manen

Op de foto schitteren Saturnus en zijn ringen. Op de noordpool is de beroemde hexagon te zien én een restje van een flinke storm (de heldere vlek). Daarnaast zijn er zes manen te zien. Het gaat (van links naar rechts) om Dione, Enceladus, Tethys, Janus, Epimetheus en Mimas.

Hubble maakte de foto kort voor Saturnus in oppositie stond. Dat betekent dat de zon, de aarde en Saturnus zo zijn uitgelijnd dat de zon Saturnus – vanaf de aarde gezien – volledig verlicht. Op dat moment is ook de afstand tussen Saturnus en de aarde het kleinst, waardoor Saturnus groter en helderder lijkt.