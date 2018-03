Tussen twee satellietstelsels en de Melkweg zweeft een langgerekte gaswolk. Van wie is deze lange sliert gas?

De lange arm begint bij de Grote Magelhaense Wolk en Kleine Magelheanse Wolk. Dit zijn twee satellietstelsels op zo’n 200.000 lichtjaar van de Melkweg. Deze dwergstelsels hebben een onregelmatige vorm en zien er dus heel anders uit dan ons eigen spiraalstelsel.

Tussen de satellietstelsels en onze Melkweg zweeft een sliert gas. Dit zou je kunnen zien als een intergalactische gasbrug. Wetenschappers hebben nu een mysterie opgelost. Met dank aan de Hubble-ruimtetelescoop weten zij nu van wie het gas is en welk dwergstelsel aan de sliert trekt.

“Het lijkt alsof de gaswolk afkomstig is van de Grote Magelhaense Wolk, maar we hebben gekeken waar de arm uit bestaat”, zegt hoofdonderzoeker Andrew Fox van het STSI in Baltimore. “Heeft de arm dezelfde samenstelling als materie in de Large Magelhaense Wolk of juist niet?”

Fox en zijn collega’s hebben Hubble’s ultraviolette camera gebruikt om het gas in de arm in te analyseren. Ze gebruikten daarvoor zeven quasars achter de gasarm. Het licht van deze quasars reist namelijk door het gas heen, waardoor bepaalde golflengten door het gas worden geabsorbeerd. Daarbij keken de onderzoekers voornamelijk naar de absorptie van zuurstof en zwavel, wat een goed beeld geeft van de hoeveelheid zware elementen in de gasarm.

Wat blijkt: het gas in de arm is afkomstig van de Kleine Magelhaense Wolk. “Dit betekent dat de Large Magelhaense Wolk deze wedstrijd touwtrekken wint, omdat dit dwergstelselal veel gas naar zich toe heeft getrokken”, concludeert Fox.