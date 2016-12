Bij jou thuis brandt de kerstverlichting een paar weken per jaar, maar in en rondom de Melkweg zijn nevels het hele jaar verlicht. Zo ook NGC 248 in de Kleine Magelhaense Wolk, een dwergstelsel net buiten de Melkweg.

Hubble heeft een schitterende foto gemaakt van de emissienevel NGC 248. Het object is in 1834 ontdekt door de Britse astronoom John Herschel. Helaas is de Kleine Magelhaense Wolk (inclusief NGC 248) alleen vanaf het zuidelijk halfrond zichtbaar, dus je moet op vakantie naar Australië of Zuid-Afrika om het dwergstelsel een keer met eigen ogen te zien.

Eigenlijk bestaat NGC 248 uit twee nevels. De objecten zijn samen zestig lichtjaar hoog en twintig lichtjaar breed. Ze zijn in september 2015 gefotografeerd door Hubble’s Advanced Camera for Surveys. Het is ongelofelijk hoe scherp NGC 248 is gefotografeerd, aangezien de afstand tot de Kleine Magelhaense Wolk 200.000 lichtjaar is.

Het is belangrijk dat we satellietstelsels, zoals de Kleine Magelhaense Wolk, observeren. Veel sterrenstelsels zijn als dwergstelsels begonnen en zijn later – o.a. door samensmeltingen – gegroeid en veranderd in spiraalstelsels. “Daarbij is het belangrijk om te kijken naar de verdeling van stof, want uit stof ontstaan sterren”, vertelt Dr. Karin Sandstrom van de universiteit van Californië. De grote stof- en gaswolken van NGC 248 gloeien in rood licht en zijn daardoor gemakkelijk te zien.