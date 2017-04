De Hubble-ruimtetelescoop heeft een fraaie foto van sterrenstelsel NGC 4536 gemaakt. Op deze foto zien we gebieden waar veel sterren worden geboren.

NGC 4536 is een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Maagd. Het sterrenstelsel is vijftig miljoen lichtjaar van de aarde verwijderd. Wat dit sterrenstelsel uniek maakt is het intensieve stervormingsproces. Er worden simpelweg heel veel sterren geboren.

Maar hoe komt dit nu eigenlijk? Astronomen vermoeden dat het sterrenstelsel recentelijk veel gas erbij heeft gekregen. En dat is handig, want uit gas worden sterren gevormd. Er zijn verschillende manieren waarop een sterrenstelsel aan gas kan komen. Sterrenstelsels kunnen met elkaar in botsing komen, waardoor de er een flinke gezamenlijke gasvoorraad ontstaat én waarbij het gas nog even goed gemixt wordt voor stervorming. Ook kan een sterrenstelsel een dwergstelsel absorberen. Een andere mogelijkheid is dat gas in een relatief kleine ruimte is geduwd na een bepaalde gebeurtenis, zoals een supernova-explosie.

In actieve stervormingsgebieden leven sterren vaak maar kort. Ze jagen hun gasvoorraad er doorheen en exploderen dan binnen enkele miljoenen jaren. In vergelijking: onze zon heeft een totale verwachte levensduur van circa tien miljard jaar. Rode dwergsterren gaan mogelijk biljoenen jaren mee.

Benieuwd naar een grote versie van de bovenstaande foto van NGC 4536? Klik hier voor een close-up!