Wetenschappers hebben een megamaser gevonden in een sterrenstelsel hier ver vandaan. Een maser is een helder kosmisch object dat zuiver monochromatische straling op relatief lange onzichtbare golflengten uitzendt. Een megamaser is ongeveer honderd miljoen keer helderder dan een gemiddelde maser in onze Melkweg.

Je kunt een maser het beste vergelijken met een laserstraal, alleen schijnt het kosmische object een bundel microgolfstraling naar de aarde. In het geval van IRAS 16399-0937 is het hele sterrenstelsel één grote astronomische laser. Dit sterrenstelsel bevindt zich op een afstand van 370 miljoen lichtjaar van de aarde.

Onderzoekers hebben de Hubble-ruimtetelescoop gebruikt om meer te weten te komen over dit bijzondere object. Dankzij de Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS) weten astronomen nu dat IRAS 16399-0937 een dubbele kern heeft. Dit is apart, want sterrenstelsels hebben doorgaans maar één kern. De twee galactische kernen – IRAS 16399N en IRAS 16399S – zijn 11.000 lichtjaar van elkaar verwijderd.

Hoewel beide kernen verborgen zijn in een dikke laag van kosmisch gas en stof, gedragen ze zich allebei anders. Zo is IRAS 16399S een stervormingsgebied, waar veel nieuwe sterren worden geboren. Dit is niet het geval bij IRAS 16399N, al huisvest deze kern wel een groot zwart gat met een massa van honderd miljoen zonnen.