En dat geldt dus ook voor de drie exemplaren in de leefbare zone.

Eerder dit jaar maakten onderzoekers bekend dat rond de ster TRAPPIST-1 maar liefst zeven planeten ter grootte van de aarde cirkelen. Een unieke vondst: we kennen namelijk geen enkele andere ster die zoveel aardachtige planeten herbergt. De ontdekking spreekt enorm tot de verbeelding. Onder meer omdat maar liefst drie van de planeten zich in de leefbare zone bevinden. Er wordt direct druk gespeculeerd over de leefbaarheid van dit systeem en sommige onderzoekers fantaseren zelfs al over aliens die van de ene naar de andere TRAPPIST-1-planeet ‘hoppen’.

Hubble

Maar is er daadwerkelijk leven mogelijk in dit systeem? Ook daar is al veel over gezegd en geschreven. En nu doet ook ruimtetelescoop Hubble een duit in het zakje. Met behulp van de telescoop gingen wetenschappers na hoeveel ultraviolette straling elke planeet rond TRAPPIST-1 ontvangt. “Ultraviolette straling is een belangrijke factor in de atmosferische evolutie van planeten,” vertelt onderzoeker Vincent Bourrier. “Net als in onze eigen atmosfeer – waar ultraviolet zonlicht moleculen splitst – kan ultraviolet sterrenlicht waterdamp in de atmosfeer van exoplaneten splitsen in waterstof en zuurstof.” Energierijkere ultraviolette straling kan bovendien de bovenste laag van de atmosfeer van een planeet verwarmen, waardoor de resulterende waterstof en zuurstof uit die atmosfeer kan ontsnappen.

Wat is een leefbare zone? Een planeet bevindt zich in de leefbare zone als deze niet zo dicht bij zijn ster staat dat eventueel water op het oppervlak verdampt, maar ook niet zo ver van de moederster verwijderd is dat eventueel water op het oppervlak bevriest.

Leefbaar

Waarnemingen met Hubble suggereren dat met name de binnenste planeten van het systeem aan flinke hoeveelheden UV-straling zijn blootgesteld en door de tijd heen waarschijnlijk ook gigantische hoeveelheden water zijn kwijtgeraakt. Over een periode van acht miljard jaar mogelijk meer dan twintig keer meer water dan in de aardse oceanen zit. Anders is dat voor de buitenste planeten, waaronder TRAPPIST-1e, -f en -g, die zich in de leefbare zone bevinden. De Hubble-waarnemingen suggereren dat zij veel minder water zijn kwijtgeraakt en dat op het oppervalk mogelijk nog water te vinden is.

Of deze planeten echt nog water herbergen, is met de huidige telescopen helaas niet vast te stellen. Daarvoor zullen we een beroep moeten doen op de volgende generatie telescopen, zoals de James Webb.