Het piepkleine Marsmaantje Phobos is vanaf de aarde alleen door de ‘ogen’ van goede telescopen te zien. De Hubble ruimtetelescoop zag het maantje om de rode planeet draaien.

De video bestaat uit dertien frames, die in een periode van 22 minuten zijn opgenomen. De foto’s zijn gemaakt in mei 2016, toen de afstand tussen Mars en de aarde heel klein was. Aangezien Hubble om de aarde draait, kon de ruimtetelescoop de vierde planeet van het zonnestelsel goed zien.

Medewerkers van NASA hebben de verschillende afbeeldingen niet alleen achter elkaar gezet, maar hebben tevens de beweging van Phobos zo vloeiend mogelijk gemaakt. Het resultaat is een fraaie video.

De verschijning van Phobos kwam voor wetenschappers als een verrassing. Ze waren van plan om alleen Mars te fotograferen, maar zagen toen plotseling het maantje opdoemen.

Wist je dat… …Phobos de enige maan in het zonnestelsel is die sneller om zijn moederplaneet draait dan dat de moederplaneet om zijn as draait? Phobos doet 7 uur en 39 minuten over een rondje om de rode planeet, terwijl een dag op Mars 24 uur en 40 minuten duurt.

Tijdelijke maan

Phobos is één van de kleinste maantjes in ons zonnestelsel. Het object lijkt op een rugbybal. De langste zijde heeft een lengte van 27 kilometer. Phobos is een ingevangen asteroïde. Dat betekent dat Mars het object naar zich toe heeft getrokken. Over ongeveer veertig miljoen jaar valt de maan waarschijnlijk uit elkaar, waardoor er een ring om de rode planeet ontstaat. Deze ring houdt ongeveer honderd miljoen jaar stand. Een oudere, alternatieve verklaring is dat Phobos over honderd miljoen jaar neerstort op de rode planeet.

Reusachtige krater

Op de nieuwe Hubble-foto zijn niet veel details zichtbaar op Phobos. De maan is de afgelopen tientallen jaren door genoeg telescopen en ruimtevaartuigen gefotografeerd. Zo weten we dat de maan een gigantische krater heeft. Deze Stickney-krater heeft een diameter van negen kilometer en bestrijkt bijna de helft van de maan. Vorig jaar kwamen wetenschappers erachter hoe deze enorm krater kon ontstaan zonder dat Phobos compleet vernietigd werd.