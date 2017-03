De altijd productieve Hubble-telescoop heeft zijn ogen weer gericht op een nieuw doelwit: het spiraalstelsel NGC 1448.

Afgelopen vrijdag kon je genieten van een schitterende foto van de Orionnevel. De foto’s van de Hubble-ruimtetelescoop vliegen om onze oren, want nu publiceert de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA opnieuw een gloednieuw kiekje.

Herschels ontdekking

Op de foto is het spiraalstelsel NGC 1448 te zien. Dit spiraalstelsel is vijftig miljoen lichtjaar van de aarde verwijderd in het sterrenbeeld Slingeruurwerk. Misschien ken je dit sterrenbeeld niet, en dat is ook niet zo gek. Slingeruurwerk is namelijk een sterrenbeeld aan de zuiderhemel en dit sterrenbeeld zien wij dus nooit vanuit Nederland en België. Het sterrenbeeld is in 1835 ontdekt door de Britse astronoom John Herschel. Herschel reisde eind 1833 af naar Zuid-Afrika om zoveel mogelijk sterren, nevels en andere objecten boven het zuidelijk halfrond in kaart te brengen.

Vanaf de zijkant

NGC 1448 zien we vanaf de zijkant en dus niet van bovenaf. Vergelijk de foto van NGC 1448 maar eens met deze foto’s van de Draaikolknevel. De Draaikolknevel is een sterrenstelsel dat we vanaf de aarde van boven zien, waardoor we de spiraalarmen goed kunnen bestuderen. Bij NGC 1448 zijn deze armen minder goed zichtbaar.

Ontelbaar veel sterrenstelsels

Wil je een grotere versie van deze foto zien? Klik dan hier! Op de grote foto zie je veel meer details, zoals ontelbaar veel kleine achtergrondstelsels die misschien wel honderden miljoenen lichtjaren of enkele miljarden lichtjaren achter het sterrenstelsel zweven. Schitterend!