Men gaat proberen de pod op een traject van 1,2 kilometer met 50% van de geluidssnelheid te laten reizen.

Dat heeft Elon Musk bekend gemaakt op Twitter.

Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~1.2km. — Elon Musk (@elonmusk) 8 april 2018

Hij haast zich erbij te zeggen, dat het – met name met het oog op het zeer korte traject – een krankzinnig experiment is dat heel goed mis kan gaan.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way — Elon Musk (@elonmusk) 8 april 2018

Het experiment zal worden uitgevoerd met de SpaceX/Tesla-pod. Deze pod werd gebouwd voor de studentencompetitie die Musk vorige zomer organiseerde. Daarbij reisden studententeams uit allerlei hoeken van de aarde naar de VS om daar in een door Musk gebouwde Hyperloop-tunnel hun zelfgebouwde pods tegen elkaar te laten racen. Sommige van die pods konden zelf versnellen, anderen moesten versneld worden. En voor dat laatste werd de SpaceX/Tesla-pod ingezet. Nadat de competitie – die door een Duits studententeam werd gewonnen – was afgelopen, keek Musk voor de grap waar de SpaceX/Tesla-pod op eigen kracht tot in staat was. En dat viel helemaal niet tegen. De pod bleek met een snelheid van 355 kilometer per uur zelfs net ietsje sneller te zijn dan die van de Duitse studenten. Direct kondigde Musk aan de pod wat te tweaken om nog hogere snelheden te kunnen halen. En dat is nu gebeurd. Binnenkort hoopt Musk dan ook aan te tonen dat deze pod op een testtraject van 1,2 kilometer een snelheid van zo’n 500 kilometer per uur (oftewel de helft van de geluidssnelheid) kan halen én tijdig af kan remmen.

Hoe dat avontuur af gaat lopen, is koffiedik kijken. Want opnieuw begeeft Musk zich op onontgonnen terrein.

Wat is de hyperloop?

Het is een supersnel transportsysteem waarbij capsules of pods met behulp van magneten zwevend worden gehouden. Hierdoor ondervinden ze geen weerstand van rails of wielen. Bovendien bevinden de pods zich in een buis die onder lage druk staat, waardoor ook de luchtweerstand zeer beperkt is. Het zorgt er allemaal voor dat de pods – in theorie – snelheden van wel meer dan 1000 kilometer per uur kunnen behalen. Elon Musk wakkerde de interesse in dit transportsysteem een paar jaar geleden aan, en benadrukte zelf niet de intentie te hebben dit systeem te bouwen. Inmiddels wijst alles erop dat hij daar van terug begint te komen…

Overigens is Musk lang niet de enige die aan de Hyperloop knutselt. Ook in ons eigen land wordt er hard gewerkt. Eerder dit jaar ontving het Hyperloop-bedrijf Hardt nog 1,25 miljoen aan investeringen. Het geld zal worden gebruikt om een testfaciliteit te bouwen waarin het complete Hyperloop-systeem kan worden getest.