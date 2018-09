Ze geven antwoord op vragen die je eigenlijk niet stelde, maar waarvan je het antwoord toch wilt weten.

Het eten van mensenvlees heeft te weinig voedingswaarde voor een gezond dieet. Is dat idee ook weer uit de wereld geholpen. Deze, en nog vele andere grappige studies passeerden gisteren de revue op de jaarlijkse uitreiking van de Ig-nobelprijs. Deze parodie op de bekende Nobelprijs is in het leven geroepen om te laten zien dat wetenschap allesbehalve duf en saai is.

Kannibalisme

Om nog maar even terug te komen op het eten van mensenvlees; dat heeft dus niet zoveel zin als je een volwaardig, calorierijk dieet probeert te volgen. Zo blijkt dat wij significant lagere caloriewaarde hebben dan bijvoorbeeld bizons, mammoeten en paarden. Waarschijnlijk was dat dan ook de reden dat onze vroege voorouders zich niet aan elkaar te goed deden. Voor dit onderzoek sleep onderzoeker James Cole de Ig-nobelprijs voor voeding in de wacht.

Spuug als schoonmaakmiddel

De winnaar van de Ig-nobelprijs voor de scheikunde viel in handen van een Portugese onderzoekers. Wist je namelijk dat spuug een uitermate reinigende werking heeft? Waarschijnlijk heb je zelf ook al weleens je speeksel gebruikt om een vlek ergens uit te poetsen. Maar waarom doen we dit eigenlijk? En heeft het zin? De onderzoekers besloten hier eens in te duiken en kwamen inderdaad tot de conclusie dat speeksel reinigende bestanddelen bevat, waardoor spuug een goed schoonmaakmiddel is. Gat in de markt…

Chimpansees

Ook Nederlandse wetenschappers vielen in de prijzen. Zo toonden zij aan dat chimpansees in dierentuinen net zo goed mensen imiteren als dat wij hun nadoen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat als een kind zijn lippen tegen het raam drukt, de chimpansee dit vervolgens ook doet. Of andersom natuurlijk. Hetzelfde geldt voor op het raam kloppen of in de handen klappen.

Andere winnaars

Een andere studie die in de prijzen viel was een onderzoek naar het lezen van een gebruiksaanwijzing. Wat mensen eigenlijk niet doen, zo concludeerden de Australische onderzoekers. Zeker niet als het gaat om gebruiksaanwijzingen van ingewikkelde producten. Want zeg nou zelf, wij komen er ook wel uit zonder, toch? De Ig-nobelprijs voor de vrede ging dit jaar naar een onderzoek naar de frequentie van vloeken en tieren achter het stuur (een kwart van de automobilisten maakt zich hier schuldig aan!) en de Ig-nobelprijs voor de voortplantingsgeneeskunde ging naar een onderzoek waarin mannelijke erecties gemeten werden met behulp van postzegels. En wist je dat agressie jegens je baas afreageren op een voodoo poppetje echt werkt? En als je last hebt van nierstenen, koop dan een kaartje naar een pretpark en maak wat ritjes in de achtbaan. Werkt echt!

De Ig-nobelprijzen zijn jaren geleden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat het gewone publiek meer aandacht krijgt voor wetenschap. De prijzen gaan elk jaar naar studies die je eerst aan het lachen maken en daarna aan het denken zetten. Welke is jouw favoriet? Bekijk ze hier allemaal!