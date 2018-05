Waarschijnlijk had hij er een genetische aanleg voor.

Onderzoekers bogen zich over een CT-scan die recent van het volledige lijf van Ötzi (soms ook wel Oetzi genoemd) is gemaakt. In eerste instantie focusten zij zich daarbij op de borst van Ötzi. Al snel ontdekten ze in de omgeving van het hart drie verkalkingen. Reden genoeg om eens naar de rest van het lichaam van Ötzi te kijken en dan met name naar gebieden waar regelmatig sprake is van verkalking. Daarop werden onder meer ook in de halsslagader verkalkingen ontdekt.

Volgens de onderzoekers is de mate van aderverkalking grofweg te vergelijken met de aderverkalking die we vandaag de dag bij mannen met een lichtgetinte huid en een leeftijd tussen de 40 en 50 jaar zien. In tegenstelling tot de meeste mannen van vandaag de dag hield Ötzi er echter geen sedentaire levensstijl op na. Het suggereert volgens de onderzoekers dat zijn aderverkalking niet te herleiden is naar levensstijl, maar genen.

Vergrote kans op hartproblemen

Over de doodsoorzaak van Ötzi wordt nog altijd getwist. Maar het lijkt aannemelijk dat hij een gewelddadige dood stierf. Maar wat als dat niet zou zijn gebeurd? Had Ötzi dan last kunnen krijgen van de aangetroffen aderverkalkingen? De onderzoekers sluiten het zeker niet uit. “De aanwezigheid of afwezigheid van kalkafzettingen kan van waarde zijn als je het risico op hart- en vaatziekten voor een patiënt wil inschatten,” aldus onderzoeker Patrizia Pernter. “In aanvulling op andere risicofactoren (denk aan: diabetes, verhoogde bloeddruk, of iemand rookt of niet, red.) kan de aanwezigheid van aderverkalking een verdere aanwijzing zijn dat iemand een verhoogde kans heeft op een coronaire hartziekte of een verhoogde kans heeft om die in de toekomst te ontwikkelen.”

Ötzi werd in 1991 in de Ötztaler Alpen ontdekt. Met een leeftijd van zo’n 5300 jaar is het de oudste menselijke mummie die ooit in Europa is teruggevonden. Aangenomen wordt dat Ötzi op het moment van overlijden ongeveer 46 jaar oud was. Er is de afgelopen jaren intensief onderzoek gedaan naar Ötzi en daaruit is onder meer gebleken dat hij op het moment van overlijden een volle maag had. Ook weten we dat hij een slecht gebit had, gekleed ging in de vachten van zeker vijf verschillende soorten dieren – van bruine beren tot geiten – en zijn lichaam versierd was met zeker 61 tatoeages. Ook zijn er bij het lichaam van Ötzi een aantal interessante vondsten gedaan, waaronder een koperen bijl.