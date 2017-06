Blijkbaar zijn menselijke embryo’s toch niet zo weerloos als gedacht.

Dat schrijven wetenschappers in het blad Nature. Ze trekken die conclusie nadat ze het weefsel van 96 foetussen bestudeerden. Deze foetussen werden verkregen nadat vrouwen om klinische redenen besloten hadden hun zwangerschap af te breken. Alle foetussen waren in het tweede trimester ter wereld gekomen en dus tussen de 14 en 22 weken oud.

Dendritische cellen

De onderzoekers ontdekten in het weefsel van de foetussen verschillende immuuncellen. Dat is op zich niet zo heel verrassend: eerder onderzoek toonde al aan dat foetussen van deze leeftijd afweercellen herbergen. Maar wat wel verrassend is, is dat de onderzoekers dendritische cellen aantroffen en aan kunnen tonen dat deze cellen functioneren. Dendritische cellen spelen een cruciale rol in het immuunsysteem. Ze markeren namelijk ziekteverwekkers en stimuleren andere afweercellen om deze te vernietigen. In feite regelen ze dus de immuunrespons.

T-remmercel

Zoals gezegd tonen de onderzoekers in hun studie ook aan dat de dendritische cellen die in de foetussen zijn aangetroffen daadwerkelijk functioneren. Ze stelden de cellen in het lab bloot aan moleculen die zich gedragen als ziekteverwekkers. Bij kinderen en volwassenen reageren de dendritische cellen op ziekteverwekkers door deze te markeren en andere cellen aan te moedigen deze gemarkeerde cellen te vernietigen. Maar bij de foetussen reageerden de dendritische cellen anders: ze activeerden een bijzondere afweercel, de T-remmercel. Deze onderdrukt juist de immuunrespons.

Het suggereert dat foetussen geen onrijp, maar een simpelweg anders functionerend immuunsysteem hebben. En dat is waarschijnlijk het beste te verklaren door het feit dat de foetus zich in het lichaam van een ander bevindt en dus omringd wordt door lichaamsvreemde cellen waar deze niet te vijandig op moet reageren.