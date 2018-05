Alleen de vogels die op de grond scharrelden, wisten de catastrofe te overleven.

“Vandaag de dag zijn vogels de meest diverse en wereldwijd verspreide groep op het land levende gewervelde dieren,” stelt onderzoeker Daniel Field. “Er zijn bijna 11.000 soorten.” En al die soorten komen dus voort uit slechts een handval afstammingslijnen. De meeste afstammingslijnen werden 66 miljoen jaar geleden namelijk ruw afgekapt toen een flinke planetoïde op aarde insloeg. Talloze diersoorten stierven uit, waaronder de beroemde dino’s én alle in bomen levende vogels. Alleen de vogels die op de grond leefden, wisten stand te houden. “En de geweldige diversiteit onder vogels vandaag de dag is dus terug te leiden naar deze overlevenden.”

Onderzoek

Field en collega’s trekken die conclusie op basis van verschillende bewijsstukken. Zo analyseerden ze gefossiliseerde planten om te achterhalen wat deze zo’n 66 miljoen jaar geleden moesten doormaken. Daarnaast bestudeerden ze ook de evolutionaire geschiedenis van vogels die vandaag de dag leven. Het onderzoek wijst allereerst uit dat bossen wereldwijd na de inslag verdwenen. En vervolgens duurde het honderden of zelfs duizenden jaren voor die bossen weer in ere hersteld waren. Slecht nieuws natuurlijk voor de vogels die graag in bomen vertoefden. En dat zien we terug in de evolutionaire geschiedenis: de meest recente gemeenschappelijke voorouder van alle vandaag de dag levende vogels leefde zeer waarschijnlijk op de grond.

Op de grond

“Wij concluderen dat de vernietiging van bossen in de nasleep van de inslag kan verklaren waarom in bomen levende vogels er niet in slaagden om te overleven,” stelt Field. “De voorouders van moderne in bomen levende vogels gingen dus pas in bomen leven nadat de bossen hersteld waren van de planetoïde-inslag.”

De studie laat volgens de onderzoekers zien dat grote gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde – zoals een planetoïde-inslag – een enorme impact kunnen hebben op de evolutie van grote groepen organismen. Hun bevindingen zijn terug te vinden in het blad Current Biology.