Dat idee wordt momenteel door NASA nader bestudeerd.

Zie je het al voor je? Een enorme zwerm Marsbijen scheert over het oppervlak, terwijl deze informatie verzamelt over de Marsatmosfeer en ondertussen fraaie luchtfoto’s maakt. Hoe tof is dat? Het kan zomaar werkelijkheid worden. De ‘Marsbij’ is namelijk één van de ideeën die momenteel binnen het NASA Innovative Advanced Concepts Program (kortweg NIAC) worden verkend.

Fase I

Het idee zit momenteel in de eerste fase van dit programma, wat betekent dat het nog in de kinderschoenen staat. Tijdens deze eerste fase zal onder meer uitgezocht worden hoe zo’n Marsbij er dan uit moet zien en zich voort moet bewegen. Om dat te achterhalen, zal een prototype getest worden in een vacuümkamer met dezelfde luchtdichtheid als de Martiaanse atmosfeer. Als de Marsbij deze fase goed doorkomt, zal een tweede fase volgen waarin onder meer gekeken wordt naar hoe deze het beste kan landen en opstijgen en wat deze allemaal kan onderzoeken.

Robotische bijen kunnen in theorie in hun eentje of als onderdeel van een zwerm een groot deel van Mars van dichtbij verkennen

Voordelen

Dat NASA wel iets ziet in deze robotische bijen is goed te verklaren. Tot op heden moeten we het voor de verkenning van Mars doen met orbiters die in een baan rond Mars cirkelen óf Marsrovers die op Mars zelf rondrijden. Beide typen missies hebben al behoorlijk wat informatie opgeleverd, maar hebben ook hun beperkingen. Zo zijn de orbiters aardig ver van het oppervlak verwijderd en dus niet in staat om de kleinste details aldaar bloot te leggen. De Marsrovers kunnen dat wel, maar zijn vrij log en traag, waardoor ze maar een klein gebied kunnen bestuderen. Robotische bijen kunnen in theorie in hun eentje of als onderdeel van een zwerm een groot deel van Mars van dichtbij verkennen.

Nog meer voordelen

Doordat de bijen bovendien klein van stuk zijn, kunnen ze ook vrij gemakkelijk en goedkoop naar Mars worden gelanceerd. En als één zo’n bij de geest geeft, is er geen man overboord; de rest van de zwerm kan de missie gewoon voortzetten.

Op dit moment denken de onderzoekers aan robotische bijen die niet veel groter zijn dan de hommel. Ze zouden uitgerust kunnen worden met tal van sensoren en een communicatiemodule. De door hen verzamelde data zouden ze af kunnen geven bij een basisstation op Mars. Dat kan bijvoorbeeld een Marsrover zijn. Die zet de informatie dan weer door naar de aarde. Tevens kan deze dienst doen als oplaadstation voor de hommeltjes. Of de robotische Marsbijen er ooit komen? Dat zal vervolgonderzoek binnen het NIAC uit moeten wijzen.