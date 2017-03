Net als in januari was het in februari 2017 niet warmer dan een jaar eerder. Februari 2017 gaat de boeken in als de tweede warmste februari in 137 jaar tijd.

In 137 jaar tijd? Wanneer we spreken over de warmste maanden ‘ooit gemeten’, betekent dat, dat de betreffende maand sinds 1880 nog nooit zo warm is geweest. Daarom staat er dat het de tweede warmste februari-maand is in 137 jaar tijd. Pas vanaf 1880 werden er namelijk wereldwijd voldoende metingen uitgevoerd om conclusies te kunnen trekken over de gemiddelde wereldwijde temperatuur.

Afgelopen maand was het wereldwijd gemiddeld 1,1 graden Celsius warmer dan in andere februari-maanden in de periode 1951-1980. Dat heeft NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) bekend gemaakt. Februari 2016 was nog net iets warmer en stak 1,3 graden Celsius boven het gemiddelde uit.

Deze cijfers komen dicht in de buurt van die van januari 2017. Zo lag de gemiddelde temperatuur in de afgelopen januari-maand 0,92 graden Celsius hoger dan de gemiddelde temperatuur die in de januari-maanden van 1951 tot 1980 gemeten werd. Toch was het wereldwijd kouder dan in januari 2016, toen de gemiddelde temperatuur 0,2 graden Celsius hoger was.

Opvallend warm in delen van de VS en Rusland

Het GISS heeft de data van 6.300 weerstations verwerkt om de gemiddelde temperatuur vast te stellen. Ook aan boord van schepen en met behulp van instrumenten op boeien zijn gegevens verzameld. Vooral op de noordpool was het extreem warm met een gemiddelde temperatuur van circa vier graden Celsius boven het langjarige gemiddelde. Ook in het midden en het oosten van de Verenigde Staten steeg het kwik. Hetzelfde gold voor Mongolië en delen van Rusland.

Kouder in Egypte en West-Australië

In Egypte was het juist weer opvallend koel. Ook in Saoedi-Arabië en het westen van Australië bleef de gemiddelde temperatuur onder het langjarig gemiddelde van 1951 tot 1980.

El Niño ‘hielp’ 2016

Het jaar 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. Op basis van de eerste twee maanden van 2017 lijkt dit zo te blijven. Wetenschappers denken dat El Niño deels verantwoordelijk voor de extreem hoge temperaturen die aan het begin van 2016 werden genoteerd. Hoewel in 2016 en 2017 de gevolgen van klimaatverandering duidelijk terug te zien zijn in de cijfers, gaf El Niño het jaar 2016 een duw naar boven.

Minder ijs en meer overstromingen

De hogere temperaturen die met name de laatste decennia gemeten worden, blijven niet zonder gevolgen. Zo hebben ze een verstrekkende impact op het zee-ijs. Begin dit jaar stelden onderzoekers nog dat ze nog niet eerder zo weinig zee-ijs op de poolwateren hebben zien rusten. En eerder deze maand stelde het NSIDC vast dat de hoeveelheid zee-ijs wereldwijd recordbrekend klein blijft. Voor Nederland en België betekent dit dat de maximale waterstand stijgt en dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met grote overstromingen.