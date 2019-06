Wordt India het vierde land dat succesvol op onze natuurlijke satelliet gaat landen?

India heeft de start van hun volgende maanmissie bekend gemaakt. Chandrayaan-2 zoals de naam van de missie luidt, zal tussen 9 en 16 juli gelanceerd worden en vervolgens in ongeveer twee maanden tijd afreizen naar zuidpool van onze natuurlijke satelliet. Verwacht wordt dat het vaartuig op 6 september bij de maan zal aan komen.

Chandrayaan-2

Het onbemande vaartuig bestaat uit drie verschillende modules; een satelliet, een lander (Vikram) en een rover (Pragyan). De satelliet en de lander zijn mechanisch aan elkaar gekoppeld en zullen als één module worden ondergebracht in de GSLV MK-III-draagraket. De rover is gehuisvest in de lander. Eenmaal bij onze natuurlijke satelliet aangekomen, moet de lander een zachte landing maken op de zuidpool van de maan. Vervolgens zal er uit de lander een rover komen rollen, die wetenschappelijke experimenten op het maanoppervlak gaat uitvoeren. De satelliet zal de maan van bovenaf blijven bestuderen. Deze satelliet zal ongeveer twee jaar werkzaam blijven, terwijl het werk voor de lander en de rover er na ongeveer 14 dagen op zit.

Vorige missie

Het is niet de eerste keer dat ISRO (Indian Space Research Organisation) een missie naar de maan onderneemt. Zoals de naam van de huidige missie al doet vermoeden, bestond er ook een Chandrayaan-1. Een bijzondere missie, die bewees dat we India als ruimtevaartland zeker niet moeten onderschatten. De satelliet voltooide 3000 rondjes rond de maan en maakte zo’n 70.000 foto’s van het maanoppervlak. De missie leverde een hoop nieuwe inzichten op. Eén van de belangrijkste ontdekkingen van Chandrayaan-1 was bijvoorbeeld dat er waterijs op de maan te vinden is.

India

Na deze succesvolle missie maakte de ISRO zich op voor een volgende maanmissie die in 2013 van start had moeten gaan. Wegens meerdere tegenslagen werd de missie echter keer op keer uitgesteld. Maar nu gaat het dan echt gebeuren. De missie is volledig in handen van India en bestaat ook uit enkele primeurs voor het ruimteagentschap. Zo weegt het gehele vaartuig zo’n 3.890 kilogram; het zwaarste dat India ooit heeft gelanceerd. Bovendien zal voor het eerst in de geschiedenis van de ISRO een vaartuig naar de zuidpool afreizen en is India van plan om als vierde land ooit op het oppervlak te landen.

Experimenten

Aan boord van het vaartuig zullen zich meerdere instrumenten bevinden. Om er maar een paar te noemen: een seismometer zal maanbevingen op de landingsplaats meten om op die manier meer over de maankern te weten te komen. Een thermische sonde zal de eerste metingen van de verticale temperatuur en thermische geleidbaarheid uitvoeren. Het meten van dit soort oppervlaktekenmerken van de maan is erg belangrijk, omdat we op die manier meer te weten zullen komen over de oorsprong van onze natuurlijke satelliet.

De missie van India bewijst dat het land meedoet met de grote jongens, zoals de Amerikaanse NASA, de Europese ESA, de Russische Roscosmos en de Chinese CNSA. Alleen de Verenigde Staten, Rusland en China kunnen tot nu toe zeggen dat ze succesvol op het maanoppervlak zijn geland. Israël was tot voor kort in de strijd om het vierde land te worden. Maar helaas crashte vaartuig Beresheet, waardoor die hoop in rook opging. Of het India wel gaat lukken? We gaan het zien!