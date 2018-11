In het wild zijn nog minder dan 80 van deze neushoorns te vinden.

Het betekent dat deze neushoorn – die ernstig bedreigd wordt door ontbossing en stroperij – het zonder een beetje hulp niet gaat redden. En daarom heeft de Indonesische overheid een rigoureuze maatregel getroffen. Er is een gezond vrouwtje uit het wild gehaald en naar een veilige locatie gebracht zodat er een fokprogramma kan worden opgezet.

Verplaatsen

Het vrouwtje leefde op een plek waar ze continu bedreigd werd door stropers en houthakkers. Ook was het onmogelijk voor haar om soortgenoten te bereiken. Haar toekomst zag er dan ook zeer somber uit. En daarom is besloten om de neushoorn – één van de laatsten van haar soort – te redden. Gehoopt wordt dat het vrouwtje nu op haar beurt kan helpen om haar soort te redden. Ze is per vrachtwagen overgebracht naar een opvangcentrum in Oost-Kalimantan, waar ze – hopelijk – onderdeel uit gaat maken van een succesvol fokprogramma. Als het allemaal volgens plan gaat, zouden er over twintig tot dertig jaar Sumatraanse neushoorns in het wild kunnen worden uitgezet.

WIST JE DAT… …de handel in gestroopte producten naar schatting jaarlijks goed is voor zo’n 20 miljard dollar? Lees er hier meer over!

Leefgebied

“Deze translocatie is een essentiële eerste stap in een bredere strategie om de Sumatraanse neushoorn van de ondergang te redden,” aldus de Indonesische minister van Bossen en Milieu, Siti Nurbaya Bakar. “De regering van Indonesië is volledig gecommitteerd aan het laten slagen van het fokprogramma maar ook aan het veiligstellen van de natuurlijke habitat van de Sumatraanse neushoorn, in de hoop dat we te zijner tijd een gezonde populatie dieren terug kunnen brengen naar het wild.” Dat laatste vereist niet alleen dat het fokprogramma slaagt, maar ook dat er over twintig tot dertig jaar nog een leefgebied is waarin de neushoorns kunnen worden uitgezet en zich weten te redden. Ook dat wordt nog een hele uitdaging. Het huidige leefgebied van de neushoorns is zeer versnipperd – waardoor ze in kleine groepjes leven en elkaar niet of nauwelijks kunnen bereiken – en wordt nog altijd kleiner door grootschalige houtkap ten behoeve van onder meer palmolieplantages.

De Sumatraanse neushoorn wordt op dit moment ernstig bedreigd. In het wild zijn naar schatting minder dan tachtig exemplaren te vinden. Er leven er een paar op Borneo, de rest is te vinden in de regenwouden van Sumatra. Naast ontbossing is stroperij een groot probleem: de hoorns zijn zeer populair in Azië, waar men er een geneeskrachtige werking aan toeschrijft. Overigens is de Sumatraanse neushoorn lang niet de enige neushoornsoort die in de penarie zit. Ook de Javaanse neushoorn wordt bijvoorbeeld ernstig bedreigd (in het wild zijn nog maar zo’n zestig dieren te vinden).