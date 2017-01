Regelmatig lees je op Scientias.nl over de nieuwste technologieën. Maar welke gaan nu op korte termijn ook echt een merkbaar verschil maken in jouw leven? Nou, deze!

Elk jaar onthult IBM vijf technologietrends die de manier waarop mensen leven, werken en socialiseren veranderen. En met de start van 2017 is het tijd voor een nieuw lijstje. Dit jaar ligt de focus op technologieën “die het onzichtbare in onze omgeving zichtbaar maken”, aldus IBM.

Een tweede paar ogen

Nu moet je nog de voedselverpakkingen afspeuren om de voedingswaarde van een product te achterhalen. Maar daar komt binnenkort verandering in, voorspelt IBM. In de afgelopen eeuw hebben onderzoekers instrumenten ontwikkeld die elektromagnetische golven kunnen waarnemen (dergelijke instrumenten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om na te gaan of er gaatjes in jouw tanden zitten). De sensoren in deze instrumenten worden steeds goedkoper en compacter en kunnen binnenkort dan ook in alledaagse objecten worden geïntegreerd. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in je smartphone worden gestopt. Vervolgens kun je met je smartphone voedsel scannen om de voedingswaarde of houdbaarheid te checken. Maar de sensoren zouden bijvoorbeeld ook in autoruiten kunnen worden geplaatst en tijdens heftige regenbuien of dichte mist dienst kunnen doen als een ‘tweede paar ogen’ en de bestuurder waarschuwen als gevaar dreigt.

Jouw smartphone monitort jouw mentale gezondheid

Op korte termijn hoef je niet meer naar de huisarts om vast te laten stellen dat je mentale gezondheid niet zo best is. Die diagnose kan namelijk gesteld worden door de slimme apparaten die je dagelijks gebruikt. Denk aan je smartphone of computer. Door te analyseren wat je zegt en schrijft kunnen deze apparaten – geholpen door kunstmatige intelligentie – jouw mentale gezondheid monitoren en bijvoorbeeld waarschuwen als deze verslechtert. Dat kan met name handig zijn voor mensen die vertrouwd zijn met mentale problemen. Zij kunnen door hun smartphone tijdig gewaarschuwd worden als een terugval dreigt.

Oog voor het milieu

Het monitoren van het milieu wordt op korte termijn ook een stuk gemakkelijker, zo voorspelt IBM. Volgens het bedrijf komen er binnen vijf jaar goedkope methaansensoren op de markt die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden rond gaswinningsputten of distributieleidingen. Hiermee kunnen onzichtbare (methaan)gaslekken geïdentificeerd worden. Deze methaansensoren staan niet op zichzelf: in de nabije toekomst komen er waarschijnlijk vergelijkbare technologieën om fijnstof en olieresten in water te detecteren. Ze maken het een stuk gemakkelijker om de toestand van jouw leefomgeving in real time te monitoren en tijdig in te grijpen als dat nodig is.

Daar komt de macroscoop!

Big data is het helemaal: tal van apparaten verzamelen informatie over alles wat er op en rondom de aarde gebeurt. Maar welke informatie is nu belangrijk? En hoe moeten we die informatie interpreteren? In andere woorden: hoe krijgen we grip op al die informatie? Met behulp van een zogeheten macroscoop, denkt IBM. Deze leunt op zelflerende algoritmes en software en “filtert de details en versterkt de dingen die met elkaar verbonden zijn, zodat de relatieve verhoudingen ook voor het menselijk brein behapbaar blijven”. Misschien dat we dan eindelijk complexe problemen zoals klimaatverandering en voedseltekorten doorgronden en kunnen oplossen.

Mini-lab

Ziektes zoals kanker en Parkinson zijn lastig te detecteren. Vaak merken mensen pas dat ze deze ziektes hebben als ze symptomen krijgen en de ziekte dus al vergevorderd is. In de nabije toekomst gaat dat veranderen. Je kunt dan je gezondheid veel nauwkeuriger monitoren met behulp van de lab-on-a-chip-technologie. Deze technologie is er al, maar zal de komende jaren verder verkleind worden, zodat uiteindelijk een handzaam apparaatje ontstaat dat jouw bloed of urine kan bestuderen en afwijkingen kan detecteren. Zo’n apparaatje kan jou vervolgens tijdig naar de dokter sturen. Door het mini-lab ook te koppelen aan andere apparaten die jouw gezondheid monitoren – bijvoorbeeld jouw smartwatch – krijg je een heel compleet beeld van jouw gezondheid en kun je al bij de eerste signalen dat iets niet goed zit, in actie komen.

Zoals gezegd komt IBM al enkele jaren op rij met deze voorspellingen. En zo af en toe hebben de voorspellers het ook daadwerkelijk bij het juiste eind. Zo voorspelde IBM in 2012 dat computers in staat zouden zijn om foto’s te begrijpen. Inmiddels zijn er al systemen die foto’s van een stukje huid kunnen bestuderen en dermatologen kunnen helpen om huidkanker op te sporen. En in 2013 voorspelde het bedrijf dat dokters het DNA van patiënten gaan gebruiken om ze gezond te houden. Inmiddels is het volledig in kaart brengen van het genoom van mensen een routine-procedure aan het worden.

De voorspellingen zijn niet alleen leuk om door te lezen en een paar jaar later nog eens gade te slaan. Ze hebben ook een functie, aldus IBM. Zo hoopt het bedrijf de discussie over en interesse in de nieuwste technologieën aan te wakkeren.