Het idee dat ze de wereld in lage resolutie aanschouwen, moet waarschijnlijk van tafel.

Insecten hebben vaak een samengesteld oog (ook wel facetoog genoemd). Zo’n oog bestaat vaak uit duizenden aparte lensjes. En daarmee is dat insectenoog radicaal anders dan het oog van de mens. Onze ogen hebben namelijk maar één lens, die bovendien – in tegenstelling tot die duizenden lenzen van insecten – in staat is om te vervormen en zo scherp te stellen.

Lage resolutie

Omdat de lensjes van insecten niet kunnen vervormen, dachten onderzoekers dat insecten een weinig indrukwekkend beeld hadden. Het zou in het gunstigste geval een lage resolutie hebben en wat pixelig van aard zijn.

Details

Maar nieuw onderzoek stelt nu dat we er wat dat betreft naast zitten. Ook met facetogen blijkt het namelijk mogelijk te zijn om verrassend scherpe hoge resolutie-beelden te genereren. Het heeft alles te maken met lichtgevoelige cellen die in de facetogen zitten. Want de duizenden lenzen van insecten mogen dan niet in staat zijn om te vervormen of bewegen: de lichtgevoelige cellen eronder bewegen wel razendsnel, zoekend naar een scherp beeld. En die lichtgevoelige cellen kunnen – met een beetje hulp van de normale hoofd- en oogbewegingen van het insect – toch een heel gedetailleerd beeld van de wereld geven.

De onderzoekers trekken die conclusies op basis van experimenten met fruitvliegen. De lichtgevoelige cellen onder hun lenzen bewegen zo snel, dat die bewegingen met het blote oog niet te zien zijn. Daarom gebruikten de onderzoekers een supersnelle camera om die bewegingen vast te leggen. In de toekomst hopen de onderzoekers die camera tevens in te zetten om na te gaan wat er in facetogen van andere insecten gebeurt.