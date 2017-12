Het jasje beschermt mogelijk het ijzige hart van ‘Oumuamua.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Nature Astronomy. Hun studie kan mogelijk verklaren waarom ‘Oumuamua toen deze begin september in de nabijheid van onze zon kwam, niet de activiteit vertoonde die we van een interstellair object zouden verwachten.

Mantel

De onderzoekers bestudeerden ‘Oumuamua in zichtbaar en nabij-infraroodlicht om zo meer te weten te komen over de samenstelling van het object. De waarnemingen suggereren dat ‘Oumuamua bedekt is met koolstofrijk ijs. De structuur van dat ijs zou onder invloed van kosmische straling – waar een object dat zich al heel lang door de ruimte haast in ruime mate aan is blootgesteld – zijn veranderd. Zo is op het oppervlak van het object een half meter dikke mantel ontstaan die een isolerende werking heeft.

Komeet

Zo’n jasje zou een hoop kunnen verklaren. Astronomen hebben namelijk lang vermoed dat de populatie interstellaire objecten gedomineerd wordt door ijsrijke kleine hemellichamen, oftewel: kometen. Maar wanneer een komeet de zon nadert, wordt deze actief: hij krijgt een staartje. Dat staartje ontstaat doordat ijs sublimeert (verdampt), wegvlucht en stof meevoert. Maar ‘Oumuamua had geen staartje toen deze in september langs de zon scheerde. En dat zou volgens de onderzoekers dus te wijten zijn aan de halve meter dikke mantel die het ijsrijke binnenste van ‘Oumuamua beschermde tegen de warmte van de zon.

Wereldnieuws

In oktober spotten onderzoekers ‘Oumuamua voor het eerst. En dat is wereldnieuws: het is namelijk voor het eerst dat onderzoekers een object uit de interstellaire ruimte in ons zonnestelsel hebben aangetroffen. Vervolgonderzoek wijst uit dat ‘Oumuamua bijzonder langwerpig en rood van kleur is.

‘Oumuamua houdt de gemoederen flink bezig. Zo zijn er mensen die vermoeden dat het object niet het werk is van moeder natuur, maar door aliens is gebouwd. Ze baseren die theorie op het feit dat het object qua vorm sterk doet denken aan het perfecte interstellaire vervoersmiddel. De zoektocht naar signalen afkomstig van buitenaardse wezens op ‘Oumuamua heeft tot op heden echter niks opgeleverd.