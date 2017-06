Wat krijg je te zien als je inzoomt op de ringen van Saturnus? Nog meer kleinere ringen!

De bovenstaande foto is gemaakt op 4 juni door de Cassini-ruimtesonde. NASA deelde de foto onlangs via Twitter. Het is een onbewerkte foto. Hierdoor is er nog wat ruis zichtbaar.

Helaas is er verder geen informatie bekend over deze foto. Zo is de afstand tot de ringen onbekend. Deze vraag hebben we neergelegd bij NASA, dus hopelijk krijgen we snel antwoord. Aangezien NASA deze onbewerkte foto heeft gedeeld via Twitter, zal er over enkele dagen ongetwijfeld een bewerkte versie verschijnen met meer details over de getoonde ringen.

Eerder dit jaar maakte Cassini een foto van propellers. Propellers zijn verstoringen die ontstaan door piepkleine maantjes. Alleen in de A-ring van Saturnus bevinden zich naar schatting duizenden propellers.

Cassini’s einde

De brandstof van Cassini is bijna op. Om te voorkomen dat de sonde straks zonder brandstof rond gaat dolen en op één van de potentieel leefbare manen van Saturnus neerstort en eventuele aardse microben die nog op de sonde huizen aldaar afzet, is besloten de sonde te vernietigen. Dat doet NASA door deze in september opdracht te geven zich in de atmosfeer van Saturnus te boren. Daarmee komt er een eind aan een spraakmakende en baanbrekende missie.