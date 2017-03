Ruimtesonde Juno heeft het wolkendek van Jupiter in hoge resolutie vereeuwigd.

We zien hier het tamelijk turbulente wolkendek dat zich iets ten westen van de Grote Rode Vlek bevindt. Juno maakte de foto op 11 december vorig jaar, maar NASA heeft deze nu pas vrijgegeven. Op het moment dat Juno de foto maakte, was deze zo’n 8700 kilometer van de toppen van Jupiters wolken verwijderd.

Het is één van de beste foto’s die we van Jupiter hebben. Nog nooit zijn telescopen op aarde of in de ruimte erin geslaagd om een deel van Jupiter in zo’n hoge resolutie te vereeuwigen.

Terwijl onderzoekers zich het hoofd breken over de gegevens die Juno verzamelt, kan het publiek zich Juno’s fotocamera (JunoCam) toe-eigenen. Over twee weekjes kan er op deze site weer gestemd worden welke delen van Jupiter Juno tijdens de volgende scheervlucht langs de gasreus moet gaan fotograferen.