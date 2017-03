Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat mensen die slecht slapen vaker ongewenst gedrag – zoals lang pauzeren of om vijf voor vijf naar huis gaan – vertonen.

Onderzoeker Laura M. Giurge – verbonden aan de Erasmus Universiteit – komt tot die conclusie nadat ze een onderzoek uitvoerde onder werkende mensen. Tien dagen lang stuurde ze de proefpersonen een sms-bericht om ze te vragen hoe goed ze de nacht ervoor geslapen hadden. Bovendien moesten de proefpersonen aangeven of en in welke mate ze op de werkvloer ongewenst gedrag hadden vertoond. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan het nemen van een lange pauze, te vroeg naar huis gaan, stelen of uitvallen tegen een collega.

Onethisch gedrag houdt stand

Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad een verband is tussen de kwaliteit van de nachtrust en het gedrag op de werkvloer. Een slechte nachtrust houdt onethisch gedrag in stand, zo concludeert Giurge. Mensen die op de ene dag ongewenst gedrag hadden vertoond op de werkvloer bleken na een slechte nachtrust ook de volgende dag een grotere kans te hebben om ongewenst gedrag te vertonen.

Morele identiteit

Overigens is het niet zo dat iedereen even gevoelig is voor een slechte nachtrust. Sommige proefpersonen bleken na een slechte nachtrust veel sneller ongewenst gedrag op de werkvloer te vertonen. Dat is volgens Giurge te wijten aan wat zij de ‘morele identiteit’ noemt. Dit is een psychologische maatstaf voor hoe belangrijk morele kenmerken zoals ‘vriendelijkheid’ of ‘eerlijkheid’ zijn voor iemands zelfbeeld en hoe belangrijk iemand het vindt om door anderen als een goed en moreel persoon te worden gezien. Mensen die dit minder belangrijk vinden, gaan na een slechte nachtrust vaker de fout in.

Ongewenst gedrag op de werkvloer is volgens Giurge een groot probleem. Het zou bedrijven in de VS alleen al zo’n 200 miljard dollar per jaar kosten. Meer inzicht in de factoren die bijdragen aan ongewenst gedrag – of het in stand houden, zoals een slechte nachtrust – is dan ook belangrijk.