Mars Express heeft een vreemde wolk gespot op de rode planeet.

De onbemande ruimtesonde Mars Express heeft wel een hele mysterieuze pluim gespot op de rode planeet. Zo is de sonde al ruim een maand in de ban van een langgerekte wolk, die rond de 20 kilometer hoge Arsia Mons-vulkaan zweeft.

Vulkaan

De locatie doet wellicht vermoeden dat het eigenaardige verschijnsel te maken heeft met vulkanische activiteit. Maar toch zijn de onderzoekers er vrij zeker dat dit niet het geval is; zo hebben wetenschappers nog nooit enige vorm van vulkanische activiteit op Mars ontdekt. Nee, de onderzoekers nijgen eerder naar een waterijswolk. Zo is het bekend dat zich aan weerszijden van de zuidwestelijke flank van de Arsia Mons-vulkaan een seizoensgebonden, terugkerende wolk bestaande uit waterijs ontstaat. Deze is ook eerder waargenomen in 2009, 2012 en 2015. En dit is – helaas – een doodnormaal meteorologisch fenomeen op de rode planeet.

Wolk

De foto hierboven is genomen met de Visuele Monitoring Camera (VMC) van de Mars Express. De sonde heeft de wolk de afgelopen weken wel honderden keren afgebeeld. De witte, langwerpige pluim strekt zich uit over zo’n 1500 kilometer ten westen van de Arsia Mons vulkaan, die zich dichtbij de evenaar van de planeet bevindt. Ter vergelijking: de kegelvormige vulkaan heeft een diameter van zo’n 250 kilometer.

Groot

De waterijswolk verandert gedurende de Martiaanse dag meerdere keren van uiterlijk. Zo groeit de wolk immens in lengte tijdens de ochtend, aangespoord door een wind die langs de vulkaan raast. Hierdoor loopt de wolkpluim bijna evenwijdig aan de evenaar en bereikt zo’n indrukwekkende grootte, dat deze zelfs voor telescopen op aarde zichtbaar kan zijn.

De vorming van waterijswolken is gevoelig voor de hoeveelheid stof die in de atmosfeer aanwezig is. En aangezien er in juni en juli een enorme stofstorm op de rode planeet woedde, kunnen de beelden belangrijke informatie opleveren over het effect van stof op de ontwikkeling van de wolken, en de variabiliteit ervan gedurende het jaar.