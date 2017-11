De gloednieuwe soort leeft op zo’n 8000(!) meter diepte.

Onderzoekers hebben de bijzondere vis ontdekt in de Marianentrog, nabij Guam. De vis heeft de naam Pseudoliparis swirei gekregen en gedijt op een diepte maar waar weinig organismen in leven kunnen blijven. “Ze lijken niet heel robuust of sterk genoeg voor een leven in zo’n extreme omgeving, maar ze zijn extreem succesvol,” stelt onderzoeker Mackenzie Gerringer.

Dominant

De nieuwe soort lijkt de diepere delen van de Mariantentrog te domineren. Tussen 2014 en 2017 hebben onderzoekers 37 individuen van deze soort uit de trog gevist. Deze exemplaren werden gevangen op een diepte die uiteenliep van 6900 tot 8000 meter. En later slaagde een Japans onderzoeksteam erin om de soort te filmen (zie hieronder) op een diepte van zo’n 8178 meter: de grootste diepte waarop de soort tot op heden is gespot.

Fijn leefgebied

De nieuwe soort behoort tot de slakdolven. Volgens onderzoeker Thomas Linley zijn vissen uit deze familie helemaal aangepast aan een leven in diepe troggen. “Hier zijn geen roofdieren en de trechtervorm van de trog betekent dat er veel meer voedsel te vinden is. Er zijn heel veel ongewervelde prooien en slakdolven staan aan de top van de voedselketen. Ze zijn actief en zien er weldoorvoed uit.”

P. swirei is hoogstwaarschijnlijk niet de laatste nieuwe soort die uit de Marianentrog komt zetten. “Er wachten nog heel wat verrassingen,” stelt Gerringer. “Het is geweldig om te zien wat daar leeft. Wij zien het als een barre omgeving, omdat het zo extreem is voor ons, maar er is een hele groep organismen die heel gelukkig zijn daar beneden.”