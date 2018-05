De krasjes op dit stukje steen lijken met opzet te zijn aangebracht.

Dat schrijven onderzoekers in het blad PLoS ONE. Een nauwkeurige analyse van het stukje steen zou erop wijzen dat de krassen niet alleen met opzet zijn aangebracht, maar ook nog eens zijn achtergelaten door een echte vakman die oog had voor detail en gezegend was met een uitzonderlijke fijne motoriek.

Neanderthaler

Het stukje steen in kwestie is enige tijd geleden temidden van resten en sporen van Neanderthalers ontdekt. Aangenomen wordt dan ook dat de steen zo’n 35.000 jaar geleden door een Neanderthaler is bewerkt.

Opzet of niet?

Dergelijke stenen kunnen meer inzicht geven in het leven en werken van Neanderthalers. Grote vraag is echter altijd of krasjes met opzet zijn aangebracht of per ongeluk. In het blad PLoS ONE komen onderzoekers nu met een methodiek om dat beter te beoordelen en ze laten die direct los op de 35.000 jaar oude steen uit de Krim. Onderzoek met behulp van microscopen wijst er volgens de onderzoekers op dat deze steen met opzet is bewerkt. En dat de inkervingen – een serie lijntjes – lijken te zijn gemaakt “met een symbolische of communicatieve intentie”.

De laatste jaren stapelt het bewijs dat Neanderthalers zich bezighielden met symboliek zich op. En deze steen lijkt – als de interpretatie van de onderzoekers klopt – daar dus ook op te wijzen.